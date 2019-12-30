Haberler » Güncel » DİSK: Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz - Haber

DİSK: Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki Sevgi Yolu'nda bir araya gelen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube üyeleri, asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik artışa tepki gösterdi.

30.12.2019 14:14 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:14 DİSK: Bu asgari ücreti kabul etmiyoruz

İZMİR'in ilçesindeki Sevgi Yolu'nda bir araya gelen DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube üyeleri, asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik artışa tepki gösterdi. Açıklamaya CHP Bayraklı İlçe Örgütü de katılarak Kanal İstanbul Projesi'ne itiraz ettiklerini açıkladı.

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube üyeleri, asgari ücrete yapılan yüzde 15'lik artışa tepki göstermek üzere Bayraklı Sevgi Yolu'nda basın açıklaması düzenledi. CHP Bayraklı İlçe Başkanlığı'nın da katıldığı açıklama öncesinde, bir grup, müzik eşliğinde halay çekti. Yaklaşık 50 kişilik grup, pankartlar taşıdı. CHP Bayraklı İlçe Başkanı Pınar Susmuş, Kanal İstanbul Projesi ile ilgili olarak "Bu ülkenin inançlı, yurtsever yurttaşlarını ne kar yağışı, ne soğuk hiçbir şey durduramaz. Bunun en büyük kanıtı sizlersiniz. Bizler biliyoruz ki birleşe birleşe kazanacağız" dedi. 'Kanala değil emekçiye bütçe' sloganları atan grup, açıklama sonrasında bireysel olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne giderek, Kanal İstanbul Projesi'ne yönelik itiraz dilekçelerini verdi. DİSK adına açıklama yapan Genel İş Sendikası 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız,  "Bu ücreti asla kabul etmiyoruz" dedi"



Bayraklı, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:10   Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, Hatay'da TİS törenine katıldı - Haber
16:10   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i "Libya tezkeresi" hakkında bilgilendirdi - Haber
16:09   Zabıtadan yeni yıl denetimi - Haber
16:09   TIR'lar kaydı, Bursa- Ankara karayolu ulaşıma kapandı (2) - Haber
16:09   Hemzemin geçitteki bariyeri söküp, yolcu minibüsünü raylardan geçiren sürücüye ceza - Haber
16:00   Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
30.12.2019 16:12:07