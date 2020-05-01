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DİSK çelengi Taksim'e getirildi

Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı.

01.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 01.05.2020 13:31
Taksim Meydanı'na izinsiz yürümek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Şişli Büyükdere Caddesi'nde toplanan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Taksim Meydanı'na yürümek istedi.
Bölgede önlem alan polis ekipleri, grubun kalabalık olduğunu ve yürüyüşe izin verilmeyeceğini belirtti.
Uyarılara rağmen yürüyeceklerini söyleyen ve polise direnen gruba yapılan müdahalede, 12 kişi gözaltına alındı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet nedeniyle gözaltına alındıkları öğrenilen şüpheliler, Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü. DİSK çelengi Taksim’e getirildi

Kaynak: AA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, Büyükdere Caddesi, Taksim, Polis, Güncel, Haber

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