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DİSK ÖNÜNDEKİ GRUBA GÖZALTININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ

DİSK Genel Merkezi önünde toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grup gözaltına alındı.

01.05.2020 16:17 | Son Güncelleme: 01.05.2020 16:26
DİSK Genel Merkezi önünde toplanarak Taksim Meydanı'na yürümek isteyen grup gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da yer aldı. Gözaltına alınma anına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle DİSK yöneticileri Beşiktaş'taki genel merkez binası önünde toplandı. Grup, Taksim Meydanı'na yürümek istedi. Ancak polis, sokağa çıkma kısıtlamasını hatırlattı. Valiliğin de yürüyüşe izin vermediğini belirten polis, gruptan temsilcileri araçlarla Kazancı yokuşuna götürülebileceğini belirtti. Ancak grup yürümekte ısrar edince arbede çıktı. Aralarında DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına alınanlar emniyet müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan kişilerin Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
DİSK üyelerinin gözaltına alınma anlarına ilişkin yeni görüntüler paylaşıldı. Emniyetten paylaşılan görüntülerde grup üyeleri ile polis ekiplerinin konuşmaları ardından gruptakilerin gözaltına alınmaları yer alıyor. DİSK ÖNÜNDEKİ GRUBA GÖZALTININ YENİ GÖRÜNTÜLERİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Arzu Çerkezoğlu, Taksim, Polis, Güncel, Haber

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