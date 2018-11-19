Disk Sürücüsüz Xbox One Modeli Geliyor, Diske Dijital Değişim Programı

Microsoft
Optik Disk Okuyucusunu Xbox One
'dan Kaldırmayı Planlıyor!
Microsoft Xbox One maliyetlerini düşürmek istiyor. Aynı zamanda elinde fiziksel oyun kütüphanesi bulunan oyun tutkunlarını da kaybetmek istemiyor. Diske Dijital Değişim Programı ile elinizdeki Fiziksel Disklerin karşılığında indirme kodları verebilir. Disk Sürücüsüz Xbox One Modeli 2019'da gelebilir. İşte detaylar.
Microsoft hiç şüphesiz enerjisinin büyük bir bölümünü bir sonraki nesil Xbox modeli için kullanıyor. Ancak yeni Xbox modeli fiziksel disk sürücüleri ile oynamayı sevenler için pekte iyi haberler içermiyor.
Disk Sürücüsüz XBox One Maliyetleri 100 Dolar Düşürecek!
Thurrott kaynaklarına göre; Bir Optik Disk Sürücüsü olmayan bir model de dahil olmak üzere 2019'da yeni Microsoft Xbox Modeli duyurmayı planlıyor.
Bu, fiziksel oyun kopyalarına veya Blu-ray filmlerine bağlı olmak istemeyen kişilerin maliyetini, potansiyel olarak 100 ABD
dolar kadar düşürür. Elbette CD – DVD -BlueRay Tabanlı fiziksel oyun kütüphanesine sahip olanlar nasıl kullanacak? asıl soru bu.
Bildirildiğine göre, bir mağazaya gidip indirme kodları karşılığında bu fiziksel oyun disklerinizi döndürebileceğiniz bir "diske dijital" değişim programı olacak.
Bu doğrudan maliyetleri düşürecek bir adım ancak disk okuyuculu bir model de olacak. Disk sürücüsünü kaldırmak aslında karamsar bir yaklaşım değil.Maliyetleri doğrudan düşüreceği kesin. Zira optik sürücüler eskiden olduğu kadar hayati değildir.
Thurrott
Microsoft,Xbox One
19 Kasım 2018 Pazartesi 03:35