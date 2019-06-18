18.06.2019 18:48
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DİSKİ'den Çelikevler Mahallesi'ndeki altyapı sorununa ilişkin açıklama

DİSKİ

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Çelikevler Mahallesi'ndeki alt yapı sorununa ilişkin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) tarafından yapılan açıklamada, yapıların ruhsatsız olması ve imar yollarının açılamamasından dolayı İmar Kanunu'na...

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Çelikevler Mahallesi'ndeki alt yapı sorununa ilişkin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DİSKİ) tarafından yapılan açıklamada, yapıların ruhsatsız olması ve imar yollarının açılamamasından dolayı İmar Kanunu'na göre bugüne kadar altyapı hizmetlerinin götürülemediği belirtilerek, imar çalışmaları tamamlandığında altyapı çalışmalarına hızla başlanacağı ifade edildi.

DİSKİ tarafından, Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi'ndeki alt yapı sorununa ilişkin yazılı açıklama yapıldı. DİSKİ, Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi'ndeki yapıların ruhsatsız olması ve imar yollarının açılamamasından dolayı İmar Kanunu'na göre bugüne kadar altyapı hizmetlerinin götürülemediği belirtildi. Açıklamanın devamında şu ifadelere:

"Ancak 2019'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan imar barışı nedeni ile Yapı Kayıt Belgesi alma imkanı getirilmiştir. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve DİSKİ Çevikler Mahallesi'ndeki altyapı sorununu çözmek için gerekli çalışmayı başlatmışlardır. Ancak Yapı Kayıt Belgesi ile ilgili sürecin vatandaşlar tarafından tamamlanmaması nedeniyle imar çalışmaları gecikmektedir. İmar çalışmaları tamamlandığında DİSKİ, altyapı çalışmalarına hızla başlayacaktır. Mahalledeki bireysel fosseptiklerin boşaltılması için vidanjör gibi hizmetleri bedelsiz olarak vermektedir." - DİYARBAKIR
Kaynak: İHA
Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

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