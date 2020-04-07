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DİSKİ Dicle Şubesinden korona virüs önlemi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü Dicle Şube Müdürlüğü tarafından kurum içinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle vatandaşların sağlıklı bir ortamda hizmet görmeleri sağlanıyor.

07.04.2020 11:21 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:21
DİSKİ Dicle Şubesinden korona virüs önlemi
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü Dicle Şube Müdürlüğü tarafından kurum içinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle vatandaşların sağlıklı bir ortamda hizmet görmeleri sağlanıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak DİSKİ Dicle Şubesi, duvarlara dezenfekteli su kutusu yerleştirerek hijyen için vatandaşların hizmetine sokuldu. Ayrıca Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyası ve krona virüs salgınına karşı alınan tedbir ile uyulması gerek kuralları anlatan broşürler, duvara asılarak duyarlı vatandaşların ilgisine sunuldu.

Kurum içinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili açıklama yapan DİSKİ Dicle Şube Müdürü Şehmus Aslan, "Korona virüse karşı kurumumuzda gerekli tedbirleri aldık. Kurumumuza gelen vatandaşlarımıza sağlıklı ortamda hizmet verebilmek için gerekli dezenfekte çalışmalarını yaptık. Bütün personelimizle birlikte önemli sürecin farkındayız. İlçemizde korona virüs salgınının yayılmaması için hassasiyetle alınan tedbirleri kurumuzda uyguluyoruz. Vatandaşlarımız kurumumuza geldiğinde her personelimiz kendileriyle hassasiyetle ilgileniyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Dicle, Güncel
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