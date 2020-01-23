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DİSKİ proje ofisiyle her yıl 1 milyon lira tasarruf sağlayacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tasarruf sağlamak amacıyla proje ofisi kurdu.

23.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 16:12DİSKİ proje ofisiyle her yıl 1 milyon lira tasarruf sağlayacak
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü tasarruf sağlamak amacıyla proje ofisi kurdu.
Yapılacak yatırımlarla ilgili proje çizimlerinde dışa bağımlı olan ve yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı zaman kaybı yaşayan DİSKİ, kurduğu proje ofisiyle projelerini kendi mühendislerine çizdirecek. DİSKİ böylece hem zamandan ve maddi kaynaktan tasarruf etmeyi, hem de dışa bağımlılığı azaltmayı hedefliyor.
İhtiyaç duyulan içme suyu ve kanalizasyon projelerini kendi bünyesindeki proje ofisinde yapacak olan DİSKİ, ofis sayesinde proje çizimleri için her yıl harcanan yaklaşık 1 milyon lirayı tasarruf etmiş olacak.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kaynak: AA

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