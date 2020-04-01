Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DİSKİ, sağanak yağış nedeniyle 21 ekip ve 55 personelle çalışma yaptı

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi DİSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, iki gündür yağan ama sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur esnası ve sonrasında sahada incelemelerde bulundu.

01.04.2020 19:09 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:09
DİSKİ, sağanak yağış nedeniyle 21 ekip ve 55 personelle çalışma yaptı
Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi DİSKİ Genel Müdür Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, iki gündür yağan ama sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur esnası ve sonrasında sahada incelemelerde bulundu.

Hafta sonuna kadar sürmesi beklenen yağmur dolayısıyla tüm tedbirleri alan DİSKİ'nin çalışmalarını ve sahadaki gerçek durumu inceleyen Helvacı'ya Genel Müdür Yardımcısı Fatih Yürük ve Atıksu Daire Başkanı Bilen Eşsizoğlu eşlik etti. Yağmurdan etkilenen bölgelerde inceleme yapan Helvacı, "Bölgemizde 2 gündür etkili olan yoğun yağışlardan dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına çalışma arkadaşlarımız 7 vidanjör 14 acil müdahale ekibi olmak üzere toplam 21 ekip ve 55 personelle arazideydi. İşin özü şu, kavşaklar başta olmak üzere sıkıntı yaşanmasının temel nedeni yeterince yağmur suyu şebekesi hattının olmaması ile mevcut kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hatlarının bu miktardaki bir yağışı çekmemesidir" dedi

"Kronik sorun alanlarımıza bu sene el atacağız"

Sorumlu alanlarının olduğunu aktaran Helvacı "Bizim kronik sorun alanlarımız var. Eski Alay önü, Şehitlik gibi. Onlara bu sene el atacağız. Projenin bir kısmı tamam, ikmal edip acil olanları bu yaz ihaleye çıkacağız. Ayrıca vatandaşların şikayet ve isteklerine cevap vermek için Alo 185 çağrı hattımıza gelen ihbarları değerlendirip, 7/24 hizmet anlayışıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. DİSKİ ailesi olarak ekiplerimizle birlikte görevimizin başında olacağız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, CEO, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››DİSKİ, sağanak yağış nedeniyle 21 ekip ve 55 personelle çalışma yaptı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koca, Türkiye’deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı Haberler
Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı
Türkiye’de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti Haberler
Türkiye'de koronavirüs 277 can aldı, vaka sayısı 15 bini geçti
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi Haberler
Korona ile mücadelede önemli gelişme! 5 dakikada sonuç veren test geliştirildi
Bakan Koca’dan ’Temas, izolasyon ve mesafe’ vurgusu: Hayati öneme sahip Haberler
Bakan Koca'dan 'Temas, izolasyon ve mesafe' vurgusu: Hayati öneme sahip
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İtalya’da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü Haberler
İtalya'da korona ölümleri durdurulamıyor! Bir günde 727 kişi öldü
Avrupa’da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108’e yükseldi Haberler
Avrupa'da korona nedeniyle ölen Türk sayısı 108'e yükseldi
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti Haberler
Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti

Son Dakika Güncel Haberleri

20:16: DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber 20:15: Mobilya mağazasında yangın - Haber 20:15: "Ölüm oranımız birçok ülkeden düşük." - Haber 20:15: "Son 24 saatte 63 kişi hayatını kaybetti, can kaybı sayısı 277'ye çıktı" - Haber 20:15: ESENYURT'TA PTT ŞUBESİ ÖNÜNDEKİ YOĞUNLUK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Haber 20:04: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları gösteren haritayı paylaştı - Haber 19:52: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin sayısı 277'ye, vaka sayısı ise 15 bin 679'a yükseldi - Haber 19:46: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Temas, izolasyon, mesafe; hayati önem taşıyor - Haber 19:29: Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 18:36: Tartıştığı komşusunu öldüren, kendi annesini de bıçaklayan kişi intihar etti - Haber