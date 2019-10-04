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Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 9 yaşındaki Suriye uyruklu çocuk, mezarlığın kapısına kendisini asarak intihar etti. Küçük çocuk gözyaşları arasında hayatını kaybettiği mezarlıkta toprağa verildi. Öte yandan, Vail El Suud'un eğitim gördüğü okulda diğer öğrenciler tarafından Suriyeli olmasından dolayı dışlandığı iddia edildi.

04.10.2019 19:37

Dün akşam saatlerinde Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde bulunan Acısu Mezarlığı'nda meydana gelen olayda vatandaşlar mezarlığın kapısında asılı halde bir çocuk gördü. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

HENÜZ 9 YAŞINDAYDI

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde intihar eden çocuğun Suriye uyruklu 9 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Vail El Suud olduğu tespit edildi. Küçük çocuğun cenazesi yapılan olay eri incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından küçük çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi. Ailesi tarafından teslim alınan küçük çocuğun cenazesi hayatını kaybettiği mezarlık olan Acısu Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

OKULDA DIŞLANDI İDDİASI

Öte yandan, Vail El Suud'un eğitim gördüğü okulda diğer öğrenciler tarafından Suriyeli olmasından dolayı dışlandığı ve olay günü de okulda görevli bir öğretmen tarafından azarlandığı iddia edildi.

Dışlandığı iddia edilen 9 yaşındaki çocuk mezarlık kapısına kendisini astı

Kartepe, Kocaeli, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


YORUMLAR(64)
METEHAN:Küçüklere Suriyeli düşmanlığı aşılayan herkes bu ölümden sorumludur. Maalesef eleştirdiğimiz batılılar kadar sahip çıkamadık bu garibanlara.
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BİR ZAMANLAR ANADOLU:Suriyeyi karıştıranların ve onların işbirlikçilerinin(bizdekiler özellikle), bu insanları dağa taşa düşüren ve bizlerin huzurunu bozan TÜRK düşmanı emperyal kuklalar Allah çoluk çocuğunuzu,torununuzu paramparça etsin!!!
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MÜFTÜ DEDE:İnsanların hayır ile şerri, hak ile bâtılı ayırtedebilmeleri, bâliğ olduktan (büluğ çağına erdikten) sonra mümkün olduğundan, Rabbimiz mahşerde dünya hayatımızın çocukluk devresinden hesap sormamakta, ancak bâliğ olduktan sonraki günlerimizden başlayarak namaz, oruç gibi ibadet mükellefiyetlerimizi suâl etmektedir. Böylece dinî mükellefiyetlerimiz bülûğ çağından sonra başlamış olmaktadır.Çocuk yaşta kendini intihar eden çocuk, dinen sorumlu olmadıkları için, intihar etmelerinden dolayı hesaba çekilmeyecektir. Nitekim bile bile intihar etmemektedir. MEKÂNI CENNET OLSUN.
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ADALET:9 yaşında bir çocuk intihar edemez hem de asarak, araştırılsın ne geldi o çocugun başına istismar mı var kim yaptı?
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46:Allah rahmet eylesin yazık olmus cocuga Ailesine sabırlar dılerım
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VİCDAN:Bütün vebal büyüklerin cocuklarinida ırkçı faşist ce yetiştiren büyüklerinin hepimiz utanmalıyız
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METEHAN:aynen kardeşim.
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ALPEREN:Mekânı Cennet olsun Muhsin Yazıcının mücadelesi Ümmet Birliği içindi.
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MÜFTÜ DEDE:IRKÇILIĞI İSLÂM YASAKLAMIŞTIR. BKZ.VEDA HUTBESİ.
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ERTAN:inşaallah bunu yazan malum terör örgütü sempatizanı falan değilsindir ırkçılık sıfatı yüce milletimizde tarih boyunca mazlum milletlere yapılan yardımlar ile tezat ifadeni çürütüyor tarihi kayıtları araştır ve bilgilen.
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