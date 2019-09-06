Disleksi nedir ve nasıl anlaşılır?

Okul döneminde, çocuğun zeki veya normal olduğu düşünülüp okuma, yazma gibi yetilerinde sorunlar yaşanıyorsa disleksi şüphesi nedeniyle doktora göstermekte fayda var. Disleksik çocukların, bu rahatsızlık ile başa çıkmaları ailelerin desteği ile mümkün oluyor. Disleksi tedavisi, nedenleri haberimizde…

DİSLEKSİ NEDİR?

Disleksi; kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan özel öğrenme bozukluğudur. Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkilemektedir.

DİSLEKSİ BELİRTİLERİ NELER?

Belirtiler her zaman bir anda ortaya çıkmaz ve her belirti içinde disleksi teşhisi konmaz. Bu hastalığın tanısını koyabilmek için çocuğun diğer alanlarda yaşıtlarından daha başarılı veya onlar gibi becerikli olup okuma, yazma ve konuşma de problem yaşıyor olması gerekir. Belirtileri:

Okuma bozukluğu: Kelimeleri tersten okuma, kelimeleri atlama, heceleri atlama, heceleri karıştırma, harfleri karıştırma, duraksayarak okuma gibi okuma güçlüğü çekerler.

Yazma bozukluğu (Disgrafi): Yazı yazmak istediklerinde harfleri ters yazmaları, bazı harflerle rakamları karıştırmaları, kısacası birbirine benzer sembolleri karıştırıp hatalı kullanmaları olasıdır.

Öğrenme bozukluğu – Öğrenme güçlüğü: Basit komutları takip edemeyip öğrenme güçlüğü yaşayabilirler. Örnek: Sağını, solunu karıştırabilirler.

Anlama bozukluğu: Bu kısım dikkatle de alakalıdır. Disleksili çocuklar, dikkatini sürdürme konusunda güçlük çekebilirler.

Çelişki: Resim, müzik, matematik gibi alanlarda sizi şaşırtabilecek performans sergileyip yaşıtlarından çok daha iyi işler yapabilirler. Disleksili çocuklar, özel yetenekli çocuklardır.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Disleksinin tedavisi tamamen eğitimle ilgilidir.Okuma ve öğrenme bozuklukları yaş ilerledikçe azalır ancak tamamen düzelmeyebilir. Genellikle yavaş okuma ve ufak tefek yazım hatalarının kalıcı olabileceği öngörülür. Disleksi tedavisi için en iyi süreç, özel eğitim programlarıyla mümkündür. Özel eğitim araçları (oyunlar, eğitim kurumları, çeşitli materyaller ve müfredatlar) hastalığı ortadan kaldırmasa bile öğrenmenin önündeki engellerin büyük ölçüde aşılmasını sağlar. Öğrenme güçlüğünü ortadan kaldıracak ilaç tedavisi bulunmuyor. Ancak eşlik eden psikiyatrik bir hastalık (kaygı bozukluğu, depresyon vs.) varsa onların tedavisi önemlidir. Dikkat eksikliği eşlik eden bireylerde dikkati artıracak ilaçlar kullanılabilir.

DİSLEKSİ NEDENLERİ

Nedenleri kesin olarak belirlenemese de bazı yaklaşımlar Disleksiye neden olabilecek durumları açıklıyor. Bazı uzmanlar Disleksi yaşayanların beyin yapılarında değil beyin çalışma şekillerinde farklılık olduğunu belirtiyor. Dislesiye neden olarak doğum öncesinde yaşanan sorunlarda gösteriliyor ancak net bir durum söz konusu değil.

Nedenlerinden biri olarak genetik faktörler de gösteriliyor. Yine bir kesinlik olmamakla beraber Disleksinin genetik nedenleri de olabileceği söyleniyor. Disleksi yaşayanlarda dikkat sorunları, görsel mekansal sorunlar, motor sorunları genel olarak görülse de her birey için öğrenme güçlüğü ve diğer sorunlar farklılık gösterir. Disleksi hastalığı nedenleri olarak genler ve beyindeki farklılıklar araştırmacıların en çok üzerinde durduğu olası nedenlerdir.