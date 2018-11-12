Kırklareli
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli doktor Gamze İşen, dişlerin korunmasının tedavisinden daha kolay olduğunu belirtti.
İşen, yaptığı yazılı açıklamada, özellikle çocukların diş tedavilerinde uyum sürecinin zor olduğunu bildirdi.
Buna bağlı olarak çocukların diş tedavilerinin aksamakta ve uzun süreli ağız diş sağlığı sorunlarının yaşanmakta olduğunu ifade eden İşen, açıklamasında şunlara yer verdi:
"Bu tedaviler hem maddi hem de manevi olarak bizleri zorlar. Oysaki koruyucu diş tedavileri hem daha basit hem de daha ucuzdur. Koruyucu diş tedavilerinden biri olan yerel flor uygulaması ile çocuklarımızın dişleri güçlenirken diş çürüklerinin önüne geçilmektedir. Dişlerin korunması, tedaviden daha kolay. Yerel flor uygulaması, diş hekimi tarafından vernik ya da jel kıvamındaki florun, dişlere lokal olarak tatbik edilmesi ile diş minesinin yapısındaki kristallerin güçlendirilmesi amacıyla uygulanır. Flor-jel uygulamaları kolaylıkla uygulanabilecek ve aşı benzeri bir gelenek mantığı ile yaygınlaştırılabilecek basit, ekonomik ve pratik bir koruyucu yöntemdir. Bu yöntem ile dişler diş çürümelerine karşı korunmuş olur ve erken yaştaki diş kayıplarının önüne geçilir."
Kırklareli
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:04