Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Disney+ Abone Sayısı 50 Milyonu Geçti

Disney+ Kasım 2019'da film ve dizi severler ile buluşmuştu. Akış platformu beş ay gibi kısa bir sürede 50 milyon aboneyi geçti. Türkiye'de henüz hizmet vermeyen platform, sadece Hindistan'dan 8 milyon abone toplamayı başardı.

09.04.2020 14:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:51
Disney+ Abone Sayısı 50 Milyonu Geçti
Disney+ Kasım 2019'da film ve dizi severler ile buluşmuştu. Akış platformu beş ay gibi kısa bir sürede 50 milyon aboneyi geçti. Türkiye'de henüz hizmet vermeyen platform, sadece Hindistan 'dan 8 milyon abone toplamayı başardı.

Video akış platformu Disney+, geçtiğimiz ay Batı Avrupa 'ya açılmış, sonrasında yerel popüler akış hizmeti Hotstar ile işe birliğine giderek Hindistan'da da hizmet vermeye başlamıştı. Hindistan'daki Disney Plus kullanıcı sayısının 8 milyon olduğu açıklandı ancak abone sayısı yüksek olmasına karşın Disney'in bu ülkeden kazancı diğer pazarlara kıyasla düşük. Hindistan'da en yüksek paket için yıllık abonelik fiyatı 20 dolar bile değil. Avrupa ile karşılaştıracak olursak, Avrupa'daki kullanıcıların 60 euro ödemesi gerekiyor. Amerika'daki aboneler yıllık 70 dolar ödeyerek hizmet alabiliyor.

Disney+ kütüphanesinde Disney, Pixar, Marvel, Star Wars serisi ve Nat Geo'dan film ve dizilerin yanı sıra Simpsonlar dizisinin 30'dan fazla bölümü bulunuyor.

Walt Disney'in üst düzey yöneticilerinden Keving Mayer, Disney+'ın abone sayısını 2020 yılı boyunca artırmaya devam edeceğini ve daha fazla Batı Avrupa ülkesinde, Japonya ve Latin Amerika'da kullanılabilir olacağını söyledi.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Hindistan, Avrupa, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Acun detayları bir bir anlattı! Survivor’da yarışmacılar değişecek Haberler
Acun detayları bir bir anlattı! Survivor'da yarışmacılar değişecek
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı Haberler
Gelen ihbarla olay yerine giden polis memuru, aldığı haberle yıkıldı
Berfin, Erdoğan’ın da ’Namussuz’ dediği asitli saldırganı affetti Haberler
Berfin, Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti
Avrupa’da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor Haberler
Avrupa'da hayat normale dönüyor: 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber’den şaşırtan sigara itirafı Haberler
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den şaşırtan sigara itirafı
ABD’den Türkiye’ye sağlık malzemeleri için takas önerisi Haberler
ABD'den Türkiye'ye sağlık malzemeleri için takas önerisi
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım Haberler
Ekibiyle aşı için laboratuvara kapanan Türk profesörden heyecanlandıran paylaşım
F.Bahçe’de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı Haberler
F.Bahçe'de, indirim talebine olumlu yanıt veren ilk isim ortaya çıktı
Haberler ›› Teknoloji ››Disney+ Abone Sayısı 50 Milyonu Geçti - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

16:38: Japonya'da yeni korona virüs ölümleri: 119'a yükseldi - Haberler 16:37: Türkiye evde kaldı, teknoloji satışları canlandı - Haberler 16:36: 11. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti - Haberler 16:35: Korona Tedbiri Gaming'e Yöneltti - Haberler 16:31: Prenses Diana'nın el yazısı ile yazdığı mektup 16 bin sterline satışa çıktı - Haberler 16:13: Son dakika: Berfin Özek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "Namussuz" dediği asitli saldırganı affetti 15:44: İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelgeyle 20 yaş altındaki engelli bireylerin sokağa çıkmasına izin verdi 15:03: Feribottaki personellerde koronavirüs tespit edildiğini duyan 5 kişi paniğe kapılıp denize atladı - Haberler 14:53: ABD'de yeni yayınlanan rapor, yaz aylarının koronavirüs salgınını yavaşlatmayacağını öngördü - Haberler 12:54: Kaza yerine göreve giden kadın polis, yakınlarının ölüm haberini alınca yıkıldı