25.06.2019 14:54
Haberler » Ekonomi » Haber

Disney, Endonezyalı dev şirkete yatırım hazırlığında

Disney, Endonezyalı dev şirkete yatırım hazırlığında

Dünyanın en büyük medya şirketi Walt Disney, Endonezya'nın en büyük medya şirketi Media Nusantara Citra'nın (MNC) yan kuruluşlarından birine 200 milyon dolarlık (1 milyar 155 milyon TL) yatırım yapmayı planlıyor.

Dünyanın en büyük medya şirketi Walt Disney, Endonezya'nın en büyük medya şirketi Media Nusantara Citra'nın (MNC) yan kuruluşlarından birine 200 milyon dolarlık (1 milyar 155 milyon TL) yatırım yapmayı planlıyor.

Dünyanın en büyük medya şirketi Walt Disney, Endonezya'nın en büyük medya şirketi Media Nusantara Citra (MNC) ile yatırım görüşmeleri düzenliyor. İsmini paylaşmak istemeyen bir MNC yöneticisi, Disney'in MNC'nin yan kuruluşlarından birine 200 milyon dolar (1 milyar 155 milyon TL) değerinde 10 yıllık bir yatırım planı teklifi yaptığını söyledi.

Ayrıca yönetici, 500 milyon dolardan (1 milyar 886 milyon TL) fazla yatırım yapmak isteyen Fransız medya devi Vivendi ile yaptığı görüşmeleri iptal ettiğini kaydetti. - JAKARTA
Kaynak: İHA
tl , endonezya , medya , yatırım , Ekonomi

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
14:59 ECB / Guindos:  Euro Bölgesi bankacılık sektörü zayıflayabilir
14:58 Johnson: Anlaşmalı ya da anlaşmasız Brexit 31 Ekim'de
14:57 İzmit'in ihaleleri canlı yayınlanıyor
14:57 Axess Mobil'den 7'de 7 kampanyası ile 200 TL chip-para
14:57 JP Morgan Coin denemeleri kurumsal müşterilerle başlayacak
14:53 Disney, Endonezyalı dev şirkete yatırım hazırlığında
14:53 Sporcu bakterisi Veillonella hareket kapasitesini arttırıyor