Disney'in "Artemis Fowl" Filminden İlk Fragman Yayınlandı

Suç dehalarının soyundan gelen 12 yaşındaki Artemis Fowl, kendini, belki de babasının ortadan kayboluşundan sorumlu olan güçlüve gizli bir peri ırkına karşı çetin bir savaş içerisinde bulur. Filme adını veren karakteri Ferdia Shaw, Artemis tarafından altın fidye için kaçırılan, enerjik ve hisli elf Kaptan Holly Short rolünü Lara McDonnell ("Love, Rosie") canlandırıyor. Yeraltı peri dünyası Haven City'de Oscar® ödüllü Dame Judi Dench ( "Skyfall") peri polis gücü LEPrecon'un araştırma biriminin başı, kumandan Root rolünde. Josh Gad ("Güzel ve Çirkin") ise Holly'nin kaçmasına yardımcı olmaya çalışan kleptoman bir cüce rolünde.

Yer üstü dünyada Nonso Anozie ("Sindirella") Fowl ailesinin koruyucusu olan Butler rolünde ve Tamara Smart ("The Worst Witch") Butler'ın yeğeni Juliet'i canlandırıyor. Eoin Colfer'ın çok satan serisiyle aynı adı taşıyan ilk kitaptan uyarlanan Artemis Fowl, Kenneth Branagh tarafından yönetildi. Kitap sinemaya ödüllü yazar Conor McPherson tarafından uyarlandı.