Disney ve Netflix, Koronavirüs Nedeniyle Çekimleri Durdurdu

Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19), sinema sektörünü de etkiledi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Disney ve Netflix, tüm çekimlerini durdurma kararı aldı.Netflix'ten Kuzey Amerika'daki Tüm Çekimleri Durdurma KararıPopüler dijital yayın platformu Netflix, Kuzey Amerika'daki tüm çekimleri durdurma kararı aldı. Bu karar kapsamında Stranger Things'in 4. sezonunun da çekimlerine ara verildi. Çekimlere iki hafta ara veren Netflix, bu sürenin sonunda yeniden bir değerlendirme yapacak ve sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili bir karara varacak.Disney, Neredeyse Bütün Live-Action Filmlerinin Çekimini DurdurduDisney, hazırlık aşamasında olan neredeyse bütün live-action filmlerinin çekimini durdurma kararı aldı. Bu karar kapsamında Nightmare Alley, The Last Duel, The Little Mermaid, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, Home Alone, Peter Pan and Wendy ve Shrunk'ın çekimlerine ara verildi. Çekimine ara verilen yapımlar arasında The Falcon and the Winter Soldier, Loki ve WandaVision da bulunuyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle verilen bu aranın dizinin yayın tarihlerini nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: Tamindir