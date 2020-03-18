Disney ve Netflix, Koronavirüs Nedeniyle Çekimleri Durdurdu
Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya S
18.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:32
Çin'de başlayan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19), sinema sektörünü de etkiledi. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Disney ve Netflix, tüm çekimlerini durdurma kararı aldı.
Netflix'ten Kuzey Amerika'daki Tüm Çekimleri Durdurma Kararı
Popüler dijital yayın platformu Netflix, Kuzey Amerika'daki tüm çekimleri durdurma kararı aldı. Bu karar kapsamında Stranger Things'in 4. sezonunun da çekimlerine ara verildi. Çekimlere iki hafta ara veren Netflix, bu sürenin sonunda yeniden bir değerlendirme yapacak ve sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili bir karara varacak.
Disney, Neredeyse Bütün Live-Action Filmlerinin Çekimini Durdurdu
Disney, hazırlık aşamasında olan neredeyse bütün live-action filmlerinin çekimini durdurma kararı aldı. Bu karar kapsamında Nightmare Alley, The Last Duel, The Little Mermaid, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, Home Alone, Peter Pan and Wendy ve Shrunk'ın çekimlerine ara verildi. Çekimine ara verilen yapımlar arasında The Falcon and the Winter Soldier, Loki ve WandaVision da bulunuyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle verilen bu aranın dizinin yayın tarihlerini nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.
Netflix'ten Kuzey Amerika'daki Tüm Çekimleri Durdurma Kararı
Popüler dijital yayın platformu Netflix, Kuzey Amerika'daki tüm çekimleri durdurma kararı aldı. Bu karar kapsamında Stranger Things'in 4. sezonunun da çekimlerine ara verildi. Çekimlere iki hafta ara veren Netflix, bu sürenin sonunda yeniden bir değerlendirme yapacak ve sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ile ilgili bir karara varacak.
Disney, Neredeyse Bütün Live-Action Filmlerinin Çekimini Durdurdu
Disney, hazırlık aşamasında olan neredeyse bütün live-action filmlerinin çekimini durdurma kararı aldı. Bu karar kapsamında Nightmare Alley, The Last Duel, The Little Mermaid, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, Home Alone, Peter Pan and Wendy ve Shrunk'ın çekimlerine ara verildi. Çekimine ara verilen yapımlar arasında The Falcon and the Winter Soldier, Loki ve WandaVision da bulunuyor. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle verilen bu aranın dizinin yayın tarihlerini nasıl etkileyeceği ise henüz bilinmiyor.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Tamindir
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Kuzey Amerika, Koronavirüs, Teknoloji
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