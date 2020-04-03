Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DİŞSİAD'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

DİŞSİAD, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olduğunu açıkladı. Derneğin 2020 yılına ait tüm gelirleri yardım kampanyasına bağışlanacak.

03.04.2020 10:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:52
DİŞSİAD'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Dünyanın ve Türkiye 'nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki yerini koruyor. İş dünyası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmaya devam ediyor. Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), Milli Dayanışma Kampanyası'na 2020 yılına ait tüm gelirleri ile katılma kararı aldı.

"Millî mücadeleye destek asli görevimizdir"

Konuyla ilgili açıklama yapan DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, "Bu kampanyaya imkanlarımız ölçüsünde destek olmayı dernek olarak ülkemize bir borç biliyoruz.Sağlık Bakanlığı kararlarına göre çalışmaya ve hekimlerimize hizmete devam edeceğiz. Türk Diş Hekimleri Birliği ile iletişim ve dayanışma içerisinde ürün ve hizmet teminine katkı vermeyi sürdürüyoruz. Covid-19 kapsamında belirlenen yeni çalışma koşullarımız dahilinde özellikle istihdamı koruma noktasında paydaşlarımızla etkileşim halindeyiz. Tıbbi cihaz sektörü olarak milli mücadelede ön saflarda yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı Haberler
Bakan, koronavirüse karşı desteklenen 14 projenin maliyetini açıkladı
Bir kadını rehin alan emekli astsubay ’Virüslüyüm’ deyip polise tükürdü Haberler
Bir kadını rehin alan emekli astsubay "Virüslüyüm" deyip polise tükürdü
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap: Salgın ülkemizde 3-4 haftaya pik yapar
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler? Haberler
Koronavirüs sebebiyle hastaneye kaldırılanlar hastalığı nasıl yendiler?
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir Haberler
İşçilere taahhütname imzalatıldı: Çalışırken koronavirüs kaparsam sorumluluk bana aittir
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı Haberler
Hükümeti vakaları saklamakla suçlayan doktor, gözaltına alındı
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye’ye kalacak Haberler
Kriz fırsata döndü! Çay üretiminde 100 milyon dolar Türkiye'ye kalacak
İstanbul’da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde Haberler
İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde

Son Dakika Güncel Haberleri

12:22: Iğdır'a il dışından gelenler 14 gün karantinaya alınacak - Haber 12:22: Yarısı erkek yarısı dişi bir arı keşfedildi - Haber 12:22: ABD-Taliban anlaşması sonrası Afganistan'da barış sürecinin seyri - Haber 12:22: Kamp çadırı parasını "Milli Dayanışma Kampanyası"na bağışladı - Haber 12:20: Sokakta oynanan geleneksel oyunlar ailelerin evde vakit geçirme aracı oluyor - Haber 11:22: Birlikte yaşadığı kadını rehin alan emekli astsubay "Koronavirüslüyüm" diyerek polise tükürdü - Haber 10:52: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle özel araçlara trafik yasağı gündemde - Haber 10:04: Ardahan'da yağan karı fırsat bilen iki kafadar, kardan koronavirüs yaptı - Haber 09:28: Sıfır diye aldığı otomobili detaylı inceleten genç, soluğu mahkemede aldı - Haber 09:14: Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı - Haber 07:23: 18 yaş altı çocukların ve 60 yaş üzerinin sokağa çıkması yasaklanacak - Haber