DİŞSİAD'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Dünyanın ve Türkiye 'nin dengesini alt üst eden Covid-19 virüsü gündemdeki yerini koruyor. İş dünyası, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmaya devam ediyor. Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD), Milli Dayanışma Kampanyası'na 2020 yılına ait tüm gelirleri ile katılma kararı aldı.

"Millî mücadeleye destek asli görevimizdir"

Konuyla ilgili açıklama yapan DİŞSİAD Başkanı Erkan Uçar, "Bu kampanyaya imkanlarımız ölçüsünde destek olmayı dernek olarak ülkemize bir borç biliyoruz.Sağlık Bakanlığı kararlarına göre çalışmaya ve hekimlerimize hizmete devam edeceğiz. Türk Diş Hekimleri Birliği ile iletişim ve dayanışma içerisinde ürün ve hizmet teminine katkı vermeyi sürdürüyoruz. Covid-19 kapsamında belirlenen yeni çalışma koşullarımız dahilinde özellikle istihdamı koruma noktasında paydaşlarımızla etkileşim halindeyiz. Tıbbi cihaz sektörü olarak milli mücadelede ön saflarda yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler