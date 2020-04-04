Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DİŞSİAD: Maske satın alırken filtresi ve CE belgesi kontrol edilmeli

Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, vatandaşların kullanacağı maskelerin üç katlı filtreye sahip olması, üst kısmında burunu saracak telin yer alması ve CE belgesinin olmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

04.04.2020 15:28 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:28
DİŞSİAD: Maske satın alırken filtresi ve CE belgesi kontrol edilmeli
Diş Malzemeleri Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar, vatandaşların kullanacağı maskelerin üç katlı filtreye sahip olması, üst kısmında burunu saracak telin yer alması ve CE belgesinin olmasının kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.
Uçar, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında açıkladığı ek tedbirlere göre marketlerde ve pazar yerlerinde maske takmanın zorunlu hale geldiğini hatırlattı.
Salgının Türkiye 'de görüldüğü günden bu yana halk arasında kafa karışıklığına yol açan ve talep patlaması nedeniyle bazı mecralarda fahiş fiyatlara satılan maskelerle ilgili açıklamalarda bulunan Uçar, şunları kaydetti:
"Satın alınacak maskenin pahalı olması işlevlerini tam anlamıyla yerine getireceği anlamına gelmiyor. Fahiş fiyatlı ürünlerden uzak durmakta fayda var. Maskenin içerisinde üç katlı filtre olup olmamasına dikkat edilmesi, üzerinde burun çevresini sarması için tel olması, maskenin gerekli tıbbi cihaz belgelerinin olup olmaması ve kutu üzerinde CE işaretinin kontrolü, ürünün eczane, medikal ve dental ürün tedariki veya üretimi yapan profesyonel dağıtıcılardan alınması halkımız için kritik öneme sahip."
Maske ve tıbbi malzeme stokumuz yeterli seviyede
Erkan Uçar, Türkiye'de hemen her sektörün maske ve solunum cihazı üretmek için seferber olduğunun altını çizerek, dental sektörünün de iç talepte bir sıkıntı olmaması için uluslararası geçerlilik belgelerine ve standartlara sahip maske üretimi yaptığını aktardı.
Hekimlere ve sağlık personellerine maske ve eldiven gibi ürünler sunan sektörün bir süredir 82 milyonun talebi karşılamak için gece gündüz çalıştığını vurgulayan Uçar, "Sağlık Bakanlığımızın da aldığı önlemler neticesinde ülke olarak maske ve diğer tıbbi malzeme stokumuz yeterli seviyede. Bu salgını ülke olarak birlikteliğimizle, sağlam sağlık sistemi alt yapımızla, çalışkanlığımızla ve en önemlisi evlerimizde kalarak atlatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››DİŞSİAD: Maske satın alırken filtresi ve CE belgesi kontrol edilmeli - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi Ekonomi
Sokağa çıkmaları yasaklanınca bir kentte 20 yaş altının ulaşım kartı iptal edildi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek Ekonomi
Bakan, canlı yayında net konuştu: Salgın sürecinde fiyatlar düşecek
Honda ve General Motors’dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler Ekonomi
Honda ve General Motors'dan dev işbirliği! Birlikte üretecekler
Milli Dayanışma Kampanyası’na bir destek de Türk-İş’ten geldi Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Türk-İş'ten geldi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye’ye ulaştı Ekonomi
Koronayla mücadelede hayati öneme sahip! İlk parti Türkiye'ye ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor! İşte toplanan miktar Ekonomi
Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağıyor! İşte toplanan miktar
Doğuş Grubu’ndan Milli Dayanışma Kampanyası’na dev destek Ekonomi
Doğuş Grubu'ndan Milli Dayanışma Kampanyası'na dev destek
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor Ekonomi
Adı koronasavara çıktı! Salgın sonrası satış patlaması yaşanıyor

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:52: Türkiye-Abd İş Konseyi, NY Times Yazarı Thomas Friedman’ı ağırladı - Ekonomi 15:42: Ticaret Bakanı Pekcan'dan temassız ticaret paylaşımı - Ekonomi 15:39: Oda aidat ödemeleri ekim ayına ertelendi - Ekonomi 15:28: DİŞSİAD: Maske satın alırken filtresi ve CE belgesi kontrol edilmeli - Ekonomi 15:27: Solunum cihazlarının ilk partisi Başakşehir Şehir Hastanesi'ne ulaştı - Ekonomi 15:08: Şarkıcı Hadise'nin spor kıyafetleriyle verdiği pozlara beğeni yağdı - Magazin 14:06: Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek - Ekonomi 13:06: Koronavirüs, tedbirleri harfiyen uygulayan 17 bin nüfusluk ilçeye uğramadı - Haberler 12:29: Antalya'da 20 yaş altı gençlerin ulaşım kartları donduruldu - Ekonomi 12:20: Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon liralık destek - Ekonomi 11:48: Koronavirüsle mücadelede hayati öneme sahip olan akıllı solunum cihazlarının 155 adedi Türkiye'ye ulaştı - Ekonomi 11:38: Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 60 milyon 728 bin liraya ulaştı - Ekonomi