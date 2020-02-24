Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?

Mezarılıkta, öğretmen Mustafa Önlen tarafından bulunan, Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu öğrencileriyle beraber derslere girenve sosyal medyada gündem olan Fındık köpeğe distemper yani köpek gençlik hastalığı teşhisi konuldu.

Rahatsızlık yaşayan köpeğe Tokat Turhal Belediyesi veteriner hekimleri tarafından gerekli müdahalelerin yapıldı. Kontrol edilip ilaç verilen Fındık köpeğin iyileşmemesi ve durumunun dahada kötüye gitmesi üzerine Ankara 'ya özel bir kliniğe nakledildi.

Klinikte görevli veteriner hekimlerden Yağmur Denli ve Bahri Terzi tarafından Fındık köpeğe "distemper" yani "köpek gençlik hastalığı" tanısı konuldu. Ankara'da karantina altına alınan Fındık köpeğin tedavisinin yaklaşık olarak 15 gün süreceği belirtildi.

DİSTEMPER HASTALIĞI NEDİR VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Köpeklerde, distemper gastrointestinal ve solunum yolları ve omurilik ve beyin dahil olmak üzere çeşitli vücut sistemlerini etkiler, yüksek ateş, göz iltihabı ve göz/ burun akıntısı, iştahsız nefes alma ve öksürük, kusma ve ishal, iştah kaybı ve uyuşukluk, burun ve ayak yastıklarının sertleşmesi belirtileri olarak görülmektedir. Bu hastalık uzman veteriner hekimler tarafından hayvanlar için bulaşıcı ve ciddi bir rahatsızlık olarak kabul edilmektedir. Başta evcil ve vahşi köpek, çakal, tilki, panda, kurt, yaban gelinciği, kokarca, rakun ve büyük kediler de dahil olmak üzere çok çeşitli hayvanlarda görülmektedir.

HAYVANLARI DİSTEMPER HASTALIĞINDAN KORUMANIN YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Uzmanlar tarafından kabul edilen ve net bir tedavisi olmayan hastalıktan hayvanları korumak için şuan için en etkili yöntemin aşılama olduğu veteriner hekimler tarafından ifade edilmektedir.