Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Distrigo'dan kesintisiz hizmet

Groupe PSA’nın çok markalı yedek parça, aksesuar, lastik, ekipman ve profesyonellere yönelik ürünlerin dağıtım markası Distrigo’nun kesintisiz hizmet vereceği duyuruldu.

02.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:32
Distrigo'dan kesintisiz hizmet
Groupe PSA'nın çok markalı yedek parça, aksesuar, lastik, ekipman ve profesyonellere yönelik ürünlerin dağıtım markası Distrigo'nun kesintisiz hizmet vereceği duyuruldu.



Yapılan yazılı açıklamaya göre; müşterilerin bu kriz döneminde yaşayabilecekleri olası acil veya mecburi mobilite ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, yurtiçi taşıma çözüm ortakları ile Groupe PSA Türkiye merkez depo personeli ve tüm Distrigo platformları parça taleplerini karşılayabilmek adına çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye genelinde yer alan sekiz Distrigo platformu (İstanbul Avrupa ve Anadolu yakası, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Samsun ve Diyarbakır ), toplam 150 adet Peugeot, Citroën, Opel ve DS yetkili servisi ile birlikte 1000'den fazla özel servis ve yedek parçacıya mümkün olan en iyi hizmeti kesintisiz bir şekilde veriyor.

Kaynak: Carmedya.com



Etiketler: Türkiye, Otomobil
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Otomobil ››Distrigo'dan kesintisiz hizmet - Haberler

Otomobil Manşet

Haberler

Son Dakika Otomobil Haberleri

13:08: Antalya'da sosyal mesafeli, maskeli ihale imza töreni - Haberler 13:08: Sağlık Bakanlığı'ndan doktorlara 'kağıt reçete' uyarısı - Haberler 13:07: Sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi yapan gençlere polisten baskın - Haberler 13:06: Kovid-19 tedbirleri kapsamında "kağıt reçeteler" asgari düzeyde yazılacak - Haberler 13:05: Bebeğinizi emzirirken bu kurallara uyun - Haberler 12:53: Öğrencilerinin Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu hastanede yatarken hazırladıkları klip - Haberler 12:27: Koronavirüs nedeniyle elektrik ve doğal gaz faturasında sayaç okuma sistemi değişecek 12:07: Son Dakika: Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler 11:45: Salgında en acı haber! ABD'de 6 haftalık bebek koronavirüsten hayatını kaybetti - Haberler 11:37: Hayvanlar üzerinde denenecek ilk koronavirüs aşısının sonuçları Haziran'da belli olacak - Haberler 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor 11:36: Dünya koronavirüs salgını ile mücadele ederken yeni kolera salgını hızla yayılmaya devam ediyor - Haberler