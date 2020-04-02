Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Distrigo, kesintisiz hizmete devam ediyor

Peugeot, Citroen, DS Automobiles, Opel ve Vauxhall markalarını bünyesinde barındıran Groupe PSA'nın, çok markalı yedek parça, aksesuar, lastik, ekipman ve profesyonellere yönelik ürünlerin dağıtım markası Distrigo, kesintisiz hizmete devam ediyor.

02.04.2020 10:08 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:08
Distrigo, kesintisiz hizmete devam ediyor
Peugeot , Citroen , DS Automobiles, Opel ve Vauxhall markalarını bünyesinde barındıran Groupe PSA'nın, çok markalı yedek parça, aksesuar, lastik, ekipman ve profesyonellere yönelik ürünlerin dağıtım markası Distrigo, kesintisiz hizmete devam ediyor.
Groupe PSA'dan yapılan açıklamaya göre, Distrigo, Türkiye 'de ve dünyada yaşanan mevcut zorluklara karşın gerekli hijyen önlemleri altında kesintisiz hizmet vermeyi sürdürüyor.
Müşterilerin bu dönemde yaşayabilecekleri olası acil veya mecburi mobilite ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yurt içi taşıma çözüm ortakları ile Groupe PSA Türkiye merkez depo personeli ve tüm Distrigo platformları, parça taleplerini karşılayabilmek adına çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye genelinde yer alan 8 Distrigo platformu, toplam 150 adet Peugeot, Citroen, Opel ve DS yetkili servisi ile birlikte 1.000'den fazla özel servis ve yedek parçacıya hizmet veriyor.

Müşteri memnuniyetini temel alan vizyonu ile her zaman en iyi çözümleri sunmayı amaçlayan Distrigo, çağrı merkezleri ve dijital pazarlama portalı sayesinde platformları üzerinden müşteriler ile uzaktan etkin iletişimini hizmet sorumluluğu bilinciyle devam ettiriyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Citroen, Peugeot, Türkiye, Opel, Ekonomi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Ekonomi ››Distrigo, kesintisiz hizmete devam ediyor - Ekonomi

Ekonomi Manşet

Haberler

Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş Ekonomi
Koronavirüs Türk ekonomisini derinden etkiledi! İhracatta büyük düşüş
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı Ekonomi
Dolarda hareketli anlar yaşanıyor! Kritik seviyeye dayandı
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti Ekonomi
Karantinadan çıkıp memleketlerine dönmek isteyenler bilet fiyatlarına isyan etti
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak Ekonomi
1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek Ekonomi
Benzine bu kez de indirim geliyor! Fiyatı 5 liranın altına düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği yolların yapımına başlandı
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Ekonomi
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Ekonomi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi

Son Dakika Ekonomi Haberleri

11:36: Karaca Grup'tan yoğun bakım ünitelerine çarşaf ve yastık kılıfı desteği - Ekonomi 11:34: İstanbul'da Mart'ta en fazla kolonyanın fiyatı arttı - Ekonomi 11:34: Son Dakika: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: 380 bin üniversite öğrencisine yurt ücretleri iade ediliyor. - Ekonomi 11:28: Bosch Fren Sistemleri, üretim arasını 13 Nisan’a kadar uzattı - Ekonomi 11:28: ASELSAN güçlü tedarik zinciriyle büyümesini sürdürüyor - Ekonomi 11:13: Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs sebebiyle eczanelerin çalışma saatleri değişti - Haber 11:05: Son dakika: Koronavirüs nedeniyle Mart ayında ihracat %17,81 oranında azaldı - Ekonomi 10:28: Dolar kaç liradan işlem görüyor? İşte son durum - Ekonomi 09:51: ABD istihbaratının raporunda yer alan bomba iddia: Çin, bilinçli olarak vaka ve ölü sayılarını gizledi - Haberler 09:47: 1 Ocak ve sonrasında süresi dolan sağlık raporları ve reçeteler ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak - Ekonomi 09:29: Son dakika: Benzine 14 kuruşluk indirim bekleniyor! Litresi 5 liranın altına düşecek - Ekonomi 18:35: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı - Ekonomi