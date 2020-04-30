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DİTİB camisinden ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar paketi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ostfildern Camisi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar paketi dağıtıyor.

30.04.2020 22:18 | Son Güncelleme: 30.04.2020 22:20
Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Ostfildern Camisi, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar paketi dağıtıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde ülke genelinde iptal edilen ramazan etkinliklerine alternatif olarak yardımseverlerin bağışlarıyla finanse edilen kumanyalar, cami yönetimi, gençlik ve kadın kollarıyla cami cemaatince ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
DİTİB Ostfildern Camisi Dernek Başkanı Yaşar Genç, bu yıl iftar sofralarında bir araya gelemediklerini ancak her gün yaklaşık 200 paketi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyledi.
Genç, "Kovid-19 sebebiyle ramazan ayını buruk geçiriyoruz. Camimiz sessiz ve mahzun kaldı. Dernek olarak bu mübarek günleri bir iyilik hareketine dönüştürdük. Camimizde oluşturduğumuz hayır marketinde süt, un, tuz, pirinç gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra eldiven, maske, kolonya gibi temizlik ve mutfak ürünleri de yer alıyor." dedi. DİTİB camisinden ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine iftar paketi

Kaynak: AA

Etiketler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Baden-Württemberg, Almanya, Güncel, Haber

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