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DİTİB'den cenaze nakilleri dolayısıyla Türk ve Alman kurumlarıyla THY'ye teşekkür

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sosyal Dayanışma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir, Almanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vefat eden Türk vatandaşlarının ebedi istirahatgahlarına ulaştırılması konusunda tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.

31.03.2020 17:16 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:16
DİTİB'den cenaze nakilleri dolayısıyla Türk ve Alman kurumlarıyla THY'ye teşekkür
Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Sosyal Dayanışma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özdemir, Almanya 'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) vefat eden Türk vatandaşlarının ebedi istirahatgahlarına ulaştırılması konusunda tüm imkanların seferber edildiğini bildirdi.
DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi adına açıklamada bulundan Ali Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle dünya genelinde tedbirler alındığını hatırlatarak, "Bu kapsamda 13 Mart'ta Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından diğer ülkelerde olduğu gibi tüm seferler durduruldu. DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi olarak Almanya'da ikamet eden Türk vatandaşlarının cenazelerinin kargo uçaklarıyla gönderileceğini, fakat hayatını kaybedenlerin yakınlarının refakatçi olarak tarifeli seferlerin durdurulmasından dolayı gidemeyeceklerini SMS ile tüm üyelerimize duyurduk." ifadesini kullandı.
Cenaze nakillerinde Türk ve Alman resmi kurumlarıyla THY'nin çok yardımcı olduklarını aktaran Ali Özdemir, "Almanya'da vefat edenlerin ebedi istirahatgahlarına ulaştırılması konusunda tüm imkanlarımızı seferber ettik. Türkiye Cumhuriyeti devletinin resmi kurumları ile Alman makamlarına ve Türk Hava Yollarına bu imkanı insanımıza sağladığı için özellikle teşekkür ederiz." dedi.
Cenazelerin Türkiye'ye naklinin sadece Frankfurt'tan gerçekleştirildiğini bu nedenle diğer bölgelerdeki cenazelerin kara yolu ile Frankfurt Havalimanı'na nakledildiğini belirten Özdemir, "Cenazeler refakatçi olmadan Türkiye'ye nakledileceğinden, cenazeyi Türkiye'de karşılayacak aile yakınları ile iletişime geçilip kendileri bu konuda bilgilendirilmektedir." bilgisini aktardı.
İçinden geçilen sıkıntılı günlerde cenaze nakil süreçlerinde aksama olmasının kaçınılmaz bir gerçek olduğuna dikkati çeken Özdemir, "Cenazelerimizin ebedi istirahatgahlarına ulaştırılması konusunda 7 gün 24 saat ulaşabilir durumdayız." vurgusu yaptı.
Asılsız haberlere itibar edilmemeli
Ali Özdemir ayrıca, "cenazelerin Frankfurt'ta keyfi olarak morglarda bekletildiği" iddialarının doğru olmadığını vurgulayarak vefat eden Türk vatandaşlarının cenazelerinin Türkiye'ye nakliyle ilgili asılsız ve yalan haberlere itibar edilmemesini istedi.
Özdemir Turkish Cargo ile koordineli bir şekilde çalışma yapıldığının altını çizerek, "Önümüzdeki gün ve haftalarda resmi dairelerden salgın ile ilgili gelecek bilgi ve talimatlar doğrultusunda hareket edilecek. Bu konuda üyelerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Ali Özdemir, Almanya, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››DİTİB'den cenaze nakilleri dolayısıyla Türk ve Alman kurumlarıyla THY'ye teşekkür - Haberler

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