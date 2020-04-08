DİTİB Genel Merkezi bünyesindeki Merkez Camisi'nde ilk kez hoparlörden ezan okundu - KÖLN
Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi bünyesindeki Merkez Camisi'nde ilk kez hoparlörden ezan okundu.
08.04.2020 22:11 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:13
Anadolu'dan Avrupa'ya yapılan işçi göçü tarihinde sembolik bir anlam taşıyan Köln'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Müslümanlara moral olması amacıyla yerel makamların izniyle akşam ezanı din görevlisi Naci Şengün tarafından okundu.
Köln'de ilk kez ezan okunması çevrede oturan Türk ve Müslümanlar arasında memnuniyetle karşılandı.
Kaynak: AA