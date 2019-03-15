Ditib: "Yeni Zella'da Yaşanan Vahşeti Kınıyoruz"

Kaynak: İHA

Merkezi Almanya'nın Köln şehrinde yer alan Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yeni Zelanda'da Müslümanlara karşı düzenlenen terör saldırısını kınadı, Müslümanlara birlik çağrısı yaptı.DİTİB Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, saldırının alçakça yapılmış bir terör saldırısı olduğu belirtilerek, vahşet olarak nitelendirildi. Açıklamada, "Bugün Yeni Zelanda'da vuku bulan terör eylemleri bütün Müslümanları derinden sarsmış, öteki inanç mensuplarına karşı güdülen derin kin ve düşmanlığın açığa çıktığı menfur bir saldırı gerçekleşmiştir. Cuma namazını eda etmek üzere toplanan kardeşlerimizin hunharca katledildiği bu olay, İslam aleminde tarifsiz bir acıya sebep olmuştur. Çocukları bile katledecek kadar nefretle beslenmiş ve bütün insani değerleri tarumar olmuş vicdan yoksunu katiller tarafından yapılan bu saldırı, insanlığı karanlıklara sürüklemek isteyenlerin bu yöndeki çabalarını gösteren karanlık örneklerden biri olarak tarihe geçmiştir" ifadelerine yer verildi."Camilerin güvenliğini acilen temin edilmeli"Yapılan saldırının sosyal medya üzerinden canlı olarak yayınlanması konusuna da değinilen açıklamada, "Bu terör eylemini bir film gibi alenen yayınlayarak ölen ve yaralananlarla alay eden saldırganların görüntülerdeki rahat tavırları, acımasızlıklarına ve vahşet odaklı bir örgütlenmeye işaret etmektedir. Bütün dinlerde ve medeniyetlerde savaş zamanlarında bile saldırılardan muaf tutulan, insanların sükünete ulaştığı, barışın ve toplumsal birliğin huzurlu mekanları olan ibadethanelere yönelik gerçekleştirilen ve gittikçe artış gösteren bu tür saldırılar, bütün dünyadaki cami cemiyetlerini tedirgin etmektedir. Bu sebeple gerçekleştirilmesi muhtemel terör eylemlerine karşın bütün ülkelerin güvenlik ve emniyet makamlarının, camilerin ve Müslümanların güvenliğini temin etme yönünde daha hassas ve dikkatli olmaları, Müslümanlarla empati kurarak toplumsal dayanışmanın sağlanmasına yönelik adımlar atmaları ve olayın tüm faillerini en kısa zamanda yakalayarak din kardeşlerimizin ve camilerin güvenliğini acilen temin etmeleri beklenmektedir" denildi."Allah hepsine sabır ve kuvvet versin"Açıklamada son olarak, "Yeni Zelanda'ya can-ı gönülden başsağlığı dilerken, bu hain ve vahşi eylemleri kesin bir dille lanetliyoruz. Bugün bütün camilerimizde terör mağduru kardeşlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunacak ve dua edilecektir. İslamofobik hislerin aleni düşmanlığa dönüştüğüne şahit olduğumuz bu terör eyleminde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin geride kalan aile fertlerinin, ilgili cami cemiyetlerinin ve bütün Müslümanların başı sağ olsun. Allah hepsine sabır ve kuvvet versin. Böylesine ağır imtihanlardan tüm İslam alemini ve insanlığı muhafaza eylesin. Amin " ifadelerine yer verildi. - KÖLN