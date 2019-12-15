Haberler » Güncel » Diuarbakır boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı - Haber

Diuarbakır boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı

Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralıDiyarbakır'da, bir süre önce boşanan çiftin aileleri arasında çıkan, taş, sopa ve tüfek kullanılan kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

15.12.2019 18:22 | Son Güncelleme: 15.12.2019 18:23
Boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı
'da, bir süre önce boşanan çiftin aileleri arasında çıkan, taş, sopa ve tüfek kullanılan kavgada 2'si ağır 12 kişi yaralandı.
Olay, öğlen saatlerinde kırsal Pirinçlik Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanan çiftin aileleri arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş, sopa ve tüfek de kullanılan kavgada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılırken, jandarma ekipleri ise mahallede güvenlik önlemi aldı. Kavgada tüfekle yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Diuarbakır boşanan çiftin aileleri kavga etti: 12 yaralı

Diyarbakır, Jandarma, kavga, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

18:30 İzmir chp'li meclis üyesinin otel ruhsatıyla yaptığı 6 katlı apartmanın dairelerini sattığı iddiası - Haber
18:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerin okul açılışı davetine görüntülü mesajla yanıt verdi - Haber
18:24 İncirliova'da deve güreşi festivali, ilkokul için yapıldı - Haber
18:24 Mersin 'bereket' tek seferde, 16 yavru dünyaya getirdi - Haber
18:17 Kahta 02 Spor: 2- Siverek Belediye Spor: 1 - Haber
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Haber
17:06 Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı - Haber
17:03 Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı - Haber
16:59 Balıkesir için korkutan uyarı: 2000 yıldır kırılmayan fay segmenti her an kırılabilir - Haber
16:15 Terör örgütü PKK'nın yeni oyunu: "Kürt Kızılayı" adlı sahte oluşumla örgüte finans sağlıyorlar - Haber
15.12.2019 18:36:53