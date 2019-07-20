Diva Bülent Ersoy, oyuncu Cem Özer'in kucağına oturdu

Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy bronz teni hakkında ilginç bir açıklamada bulunmuş "Hiç mayo kullanmadan yanıyorum. Marbella'da çıplaklar kampında rahatım" sözleriyle şaşırtmıştı.

"BU ADAMIN KUCAĞINDA ÖZEL ŞARKILAR SÖYLENİR"

Diva kendisini dinlemeye gelen Cem Özer'i görünce sahneden indi ve yanına gidip kucağına oturdu. "Bu güzel adamın kucağında özel şarkılar söylenir" dedi.

"CEM SEN ÇOK FAZLASIN"

Cem Özer'e övgüler yağdıran usta sanatçı, "Cem sen çok fazlasın, ağırsın. İnsanlara haddini eğitiminle verirsin. Şimdilerde programına gidecek kimseler yok. Yıllar önce programına gitmiştim. Ben biraz lanetim kolay kolay kendimi kaldırmam ama sevgili Cem, çok dolu bir insandır" dedi.