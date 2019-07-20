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Diva Bülent Ersoy, oyuncu Cem Özer'in kucağına oturdu

"Çıplaklar kampında bronzlaşıyorum" açıklamasıyla şok etkisi yaratan Bülent Ersoy, kendisini dinlemeye gelen oyuncu Cem Özer'in kucağına oturdu.

20.07.2019 11:17

Diva lakaplı usta sanatçı Bülent Ersoy bronz teni hakkında ilginç bir açıklamada bulunmuş "Hiç mayo kullanmadan yanıyorum. Marbella'da çıplaklar kampında rahatım" sözleriyle şaşırtmıştı.

"BU ADAMIN KUCAĞINDA ÖZEL ŞARKILAR SÖYLENİR"

Diva kendisini dinlemeye gelen Cem Özer'i görünce sahneden indi ve yanına gidip kucağına oturdu. "Bu güzel adamın kucağında özel şarkılar söylenir" dedi.

"CEM SEN ÇOK FAZLASIN"

Cem Özer'e övgüler yağdıran usta sanatçı, "Cem sen çok fazlasın, ağırsın. İnsanlara haddini eğitiminle verirsin. Şimdilerde programına gidecek kimseler yok. Yıllar önce programına gitmiştim. Ben biraz lanetim kolay kolay kendimi kaldırmam ama sevgili Cem, çok dolu bir insandır" dedi.

Diva Bülent Ersoy, oyuncu Cem Özer'in kucağına oturdu
Bülent Ersoy, Cem Özer, Magazin

YORUMLAR (5)
MİLKİ: töbe töbe bi git ya
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BARIŞŞŞŞŞŞŞ: BÜYÜK BİR ALİME SORMUŞLAR BÜYÜK GÜNAHLARI İŞLEYENE İMANSIZ DİYEBİLİRMİYİZ ODA EYER GÜNAHLARDAN ZEVK ALIR DEVAM EDER VE TÖVBE ETMESSEK BUDA İMANSIZLIĞIN ALAMETİDİR YARABBİ GÜNAHLARI SEN AFFEDERSİN BİZE RAHMETİNLE MUAMELE ET AMELİMİZLE DEĞİL
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CÜNEYT: Ne anlamda dolu yoksa kucağında oturduğu için mi dolu?
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BARIŞŞŞŞŞŞŞ: YARABBİ KİMSEYİ DOĞRU YOLDAN SAPTIRMA BİZE MERHAMETİNLE MERHAMET ET AMİN
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ŞK: tam yerine oturmuş
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