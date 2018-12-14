14 Aralık 2018, 12:52
»»

Diva Bülent Ersoy, Yeni İmajıyla Tam Not Aldı

Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy'un yeni imajı tam not aldı. Diva, kül rengine boyattığı saçlarıyla dikkat çekti.

Bülent Ersoy, önceki akşam Levent Fuego'da sahneye çıkan Bülent Ersoy, sahne öncesi hayatının film olması hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

HABERLERE SON NOKTAYI KOYDU

Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuşan Diva Bülent Ersoy, hayatının film olacağına yönelik çıkan haberlere son noktayı koydu. Ersoy, kendi hayatını milattan önce ve sonrası olarak ikiye ayırdığını ve her ikisinde de kendi rol almak isteyeceğini de sözlerine ekledi.

KÜL RENGİ SAÇLARI VE KIYAFETİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Gece için özel hazırlanan Bülent Ersoy, kül rengi saçları, makyajı ve gösterişli kıyafetiyle dikkat çekti.

14 Aralık 2018 Cuma 12:52



YORUMLAR (24)
OSMAN: Töbe estağfurullah. . Töbe töbe. .
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CAN DEP: En azinda bunu bu hale getirmek icin bir ay calisilmistir ancak bu hale getirilmistir insanlarin giyim tarzlarina karismam ama bu tam bir realer..
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
DİCLE: Bir de bangır bangır bağırarak şarkı söyledi mi tablo tamamlanır.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
YETMİŞÜÇ: Bülent Ersoy vatanı için askerlik görevini tamamlamış bir ünlü helal olsun. Geçersiz nedenlerle askerliğini yapmayan cinsiyet olarak erkek olan ünlüler utansın. .
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
MHOO: öçüüüüüüüü ne bu yaaa makyaş az yapmış birazdaha
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
Tüm 24 yorumu okumak için tıklayın