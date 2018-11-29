Diva Versace Kadını Oldu

Sahneye baştan aşağı Versace kıyafet ve aksesuarlarla çıkan Diva, deri ceketi ve takılarıyla da ilgi odağı oldu. ''Bu gece Versace kadınıyım. Nasıl yakışmış mı?'' sözleri ile dinleyicilerinin nabzını tutmayı da ihmal etmeyen Diva Bülent Ersoy, şarkı aralarında dinleyicilerine bol bol öpücük gönderdi.

Jolly Joker'e özel hazırladığı repertuvarı Ankara'da adeta iz bırakan bir performansa imza atan Ersoy, bir ara seyircilerinden bazılarını sahnesinde ağırlayarak hatıra fotoğrafı ve video çektirdi.

Saçı, makyajı ve kıyafet tercihiyle rock yıldızlarını aratmayan Bülent Ersoy, repertuvarında ise bu bağlamda bir sürpriz yapmadı. Programının sonlarına doğru Ankaralı hayranlarını ''Ankara'nın Bağları'' ile coşturan Diva; ''Bu gece bu mekanı sevginizle ısıttınız. Bizlere verdiğiniz değer ve göstermiş olduğunuz ilgi için her birinize teker teker teşekkür ederim.'' sözleri ile konserini noktaladı.