Kaynak: AA

Koç Topluluğu bünyesinde faaliyet gösteren Divan Grubu'nun Kayseri'deki yeni oteli Divan City Kayseri, kapılarını açtı.Divan Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin misafirperverlik geleneğini modern bir tasarım ve Divan'ın kusursuz hizmetiyle buluşturan Divan City Kayseri, konaklamadan restorana, özel etkinliklerden toplantılara kadar birçok alternatif sunuyor.Misafirlerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarlanmış odalarıyla özel bir konaklama deneyimi vadeden Divan City Kayseri, 76 superior, 37 deluxe, 3 grand deluxe, 4 corner suite ve 1 teras suite olmak üzere toplam 121 odasıyla hizmet veriyor.Tarihi yapıları ve eşsiz doğal oluşumları kadar mutfağıyla da hayran bırakan Kayseri'de hizmete açılan otel, bölgenin en güzel lezzetlerini seçkin ortamında, kusursuz servis anlayışıyla sunacak. Divan mutfağının kalitesi, Divan Pub ve Roof 11 By DİVAN ile Kayseri'ye taşınacak.Divan City Kayseri, 5 toplantı odasıyla, iş dünyasına farklı bir ortam sunacak. Oteldeki toplantı odalarının her biri, son teknolojiye sahip ses ve görüntü sistemleriyle organizasyonların teknik ihtiyaçlarını destekleyecek.Şehrin sosyal hayatının en yeni adresi olacak Divan City Kayseri, etkinlikler için eksiksiz hizmet ve özel mekanları bir araya getiriyor. Otel, nişan ve kına gibi özel organizasyonlarda sevdiklerini ağırlayacakların yanı sıra toplu yemek organizasyonlarından mezuniyet partilerine çeşitli planlar için en ideal çözümleri sunacak.Otelin en büyüğü 126 metrekare alana sahip etkinlik mekanları yemekli düzende 100, tiyatro düzeninde 120, kokteyl düzeninde ise fuaye ve terasla birlikte 250 kişiye kadar misafir ağırlama kapasitesinin yanı sıra 15 kişiye kadar küçük gruplar için özel ve samimi mekan seçeneklerine sahip.