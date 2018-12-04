Divan Erbil ve Divan Suites Batumi Yılbaşı Tatiline Hazır

04 Aralık 2018 Salı 13:35



04 Aralık 2018 Salı 13:35

Divan Erbil ve Divan Suites Batumi yeni yıla yurt dışında girmek isteyenlere şık bir yılbaşı tatili vadediyor.Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Divan Erbil, bu yıl da misafirleri için çok özel bir yılbaşı programı hazırladı.Üstün kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışıyla Divan Erbil, yılbaşı gecesinde lezzet, müzik ve konforu bir arada sunuyor. Divan Erbil'de yeni yıl heyecanını güzel bir geceyle yaşamak isteyenleri DJ ve canlı müzik performansının yanı sıra zengin set menüden oluşan özel gala yemeği bekliyor.Yeni yılın ilk gününde lezzetli tatları buluşturan brunch keyfi sunan Divan Erbil, yeni yılı tüm enerjisiyle karşılamak isteyen misafirlerine unutulmaz bir anı yaşatmayı amaçlıyor.Divan Suites Batumi'den yeni yıla özel paketlerDivan Suites Batumi de yeni yıl gecesi için özel bir program hazırladı. Konaklamanın dahil olduğu paketlerin yanı sıra yeni yıl gala yemeğiyle de misafirlerini ağırlayan Divan Suites Batumi, lezzet, konfor ve eğlenceyi bir arada sunuyor.DJ ve dans gruplarının özel performanslarıyla hareketlenecek gala yemeğinde, Gürcü ve Türk mutfağının lezzetleri Divan Suites Batumi misafirlerinin beğenisine sunulacak. Divan Suites Batumi'de keyifli yeni yıl gecesi deneyimlemek isteyenler için gala yemeği 160 GEL'den sunuluyor.Divan Suites Batumi'de ayrıca konaklamayı tercih eden misafirler için de birbirinden avantajlı paketler hazırlandı. 2 ya da 3 gecelik konaklamayı kapsayan paketlerde 6 yaş ve altı çocuklardan ücret alınmazken, 6-12 yaş arası çocuklar kahvaltı dahil gecelik 10 dolar+KDV olarak ücretlendiriliyor. Yeni yılın ilk sabahında güzel bir brunch'ın sunulduğu Divan Suites Batumi'de Divan SPA ile seneye enerjik bir başlangıç misafirleri bekliyor.