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Divan Grubu'nun Genel Müdürü Murat Tomruk oldu

Otel, restoran ve pastane zinciriyle hizmet veren Divan Grubu'nun yeni Genel Müdürü Murat Tomruk oldu.

01.01.2020 12:22 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:56 Divan Grubu'nun Genel Müdürü Murat Tomruk oldu
Otel, restoran ve pastane zinciriyle hizmet veren Divan Grubu'nun yeni Genel Müdürü Murat Tomruk oldu.

Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Lisesi mezunu Tomruk, University of 'de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania'da aynı dalda yüksek lisans yaptı.

1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem'de Endüstri ve Ticari Sektör'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükselen Tomruk, bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı.

Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu'nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü. 2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, son dört yıldır Setur'da Turizm'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu.

Profesyonel kariyeri paralelinde fotoğrafçılık alanına önem veren Tomruk, açtığı iki kişisel serginin yanı sıra, çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece sahibi. Evli ve 2 kız çocuğu sahibi olan Tomruk, ileri düzeyde İngilizce ve Fransızca biliyor.

Koç Üniversitesi, Massachusetts, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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