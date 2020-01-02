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Divan Grubu'nun Genel Müdürü Murat Tomruk oldu

Otel, restoran ve pastane zinciriyle hizmet veren Divan Grubu'nun yeni Genel Müdürü Murat Tomruk oldu.

02.01.2020 12:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:57 Divan Grubu'nun Genel Müdürü Murat Tomruk oldu

Otel, restoran ve pastane zinciriyle hizmet veren Divan Grubu'nun yeni Genel Müdürü Murat Tomruk oldu.

2005-2015 tarihlerinde Koç Holding Stratejik Planlama Koordinatörlüğü görevini yürüten Tomruk, son dört yıldır 'da Turizm'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev alıyordu.Galatasaray Lisesi mezunu Murat Tomruk, University of Massachusetts'de Bilgisayar Mühendisliği eğitimini tamamladıktan sonra University of Pennsylvania'da aynı dalda yüksek lisans yaptı. 1988 yılında satış temsilcisi olarak girdiği Koç Sistem'de Endüstri ve Ticari Sektör'den Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine kadar yükseldi. Bu süreçte 1994-1995 yıllarında Koç Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Tomruk, 2002 yılı itibarıyla üstlendiği Koç Bilgi Grubu'nun Pazarlama Direktörlüğü görevini 2005 yılına kadar sürdürdü. (Fotoğraflı)



Koç Holding, Setur, CEO, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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