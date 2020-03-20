Divan Grup Yöneticileri geleceğin şefleri ile uluştu

13 Şubat 2020 tarihinde Uçhisar Sanat Yerleşkesinde düzenlenen seminerde, Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı ile Aşçılık bölümü öğrencileriyle buluşan Divan Grup Genel Müdürlük Dijital Dönüşüm ve IT Direktörü Doğan Mersin ve Divan Oteller Satış Direktörü Deniz Dikkaya, dijitalleşmenin geldiği nokta ile yeme-içme sektöründe dijital pazarlamanın son durumu hakkında konuştu.

Sektörde karşılaştığı olaylara değindikten sonra Gastronomi pazarlaması ve dijital pazarlamanın etkisi hakkında önerilerde bulunan ve tecrübelerini geleceğin şefleri ile paylaşan Deniz Dikkaya, "Gençler, işinizi öğreneceksiniz, mesleğinize hakim olacaksınız, bütün dünya mutfaklarını bileceksiniz ama ekstra olarak da yaptığınız şeyi iyi bir şekilde paylaşacaksınız. Yaptığınız şeyi iyi paylaşmazsanız çok başarılı olabileceğinizi ya da sizi tatmin edecek bir başarıya ulaşabileceğinizi düşünmüyorum. Ben sizlere geleceğin işletmecileri ve yöneticileri olarak bakıyorum. Şunu asla unutmayın ki, bir restoran açtığınızda bu işletmeye para kazandıracak dört yol vardır ve bu dört yolun hepsini iyi uygulayan işletmeler dünya markası olurlar. Bizi dünya markası yapabilecek bu dört yol: müşteri sayısını artırmak, adisyon tutarını artırmak, sürekli müşteriyi artırmak ve sadakati artırmak. İşte bu sadakati artırmak olarak ifade ettiğimiz maddeyi gerçekleştirmek için bize gerekli olan şey ise dijital pazarlama teknikleridir" şeklinde konuştu. Dikkaya daha sonra, sosyal medya ve dijital pazarlamayla ilgili sunumu eşliğinde önemli bilgiler verdi.

Gastronomi alanının geleceği ve değişebilecek şeyler hakkında öğrencilerle karşılıklı etkileşim içinde bir seminer veren Doğan Mersin ise, "Dijital pazarlamadan sonra şu an yaşadığımız evreye dijital iş dünyası diyoruz. Bazı uzmanların görüşüne göre dijital iş 2020'lerden sonra otonom işe doğru dönüşecek. Artık bazı kararlar yapay zeka ile verilmeye başlanacak, otonom hareket eden cihazlar ortaya çıkmaya başlayacak yani insanın dahil olduğu birçok iş, robot ve araçlara aktarılacak. Aslında bize çok uzak görünen trendler hayat tarzlarını da değiştirdiği için bizim doğrudan işimizi etkileyecekler. Bu yüzden kendi işinizdeki yenilikleri takip ederken başka alanlarda da ne oluyor mutlaka izleyin" şeklinde konuştuktan sonra sektördeki değişim başarısını yakalayan bazı işletmelerden ve otonom sürecin doğuracağı farklılıklardan bahsetti.

Kaynak: Bültenler