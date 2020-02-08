Divan Kurulu'nda ilginç anlar! Kürsüyü bırakıp yerleri yumrukladı

Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu'nda ilginç görüntüler yaşandı. Kürsüde konuşma yapan Divan Kurulu üyesi Veysel Oran, "İki senedir görev yapmıyorum, geziyorum. Yönetim kurulumuza 'karşılıksız takıma masör olarak yardımcı olayım' dedim. Çalıştığım büyün kulüpler ya şampiyon oldu ya da kümede kaldı." dedi.

"KALKIN BİR CANLI OLUN"

Konuşma sırasında kendisini birden yere atan ve yerleri yumruklayan Oran, "Alanyaspor maçını alacağız. Kalkın bir canlı olun bu maçları alacağız. Canlı olun. Malını kaybeden bir şeyini, şerefini kaybeden birçok şeyini, cesaretini kaybeden her şeyini… Çıkın cesaretiniz için oynayın" diye konuştu. Oran'ın bu konuşması sosyal medyada çok konuşuldu.