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Divan Oteller Grubu Satış Direktörü Deniz Dikkaya oldu

Divan Grubu'nda, Divan Oteller Grubu Satış Direktörlüğü görevine 25 yıldır turizm sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Deniz Dikkaya getirildi.

03.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:58Divan Oteller Grubu Satış Direktörü Deniz Dikkaya oldu
Divan Grubu'nda, Divan Oteller Grubu Satış Direktörlüğü görevine 25 yıldır turizm sektöründe çeşitli görevlerde bulunan Deniz Dikkaya getirildi.
Divan'dan yapılan açıklamaya göre, Dokuz Eylül Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden 1998 yılında mezun olan Deniz Dikkaya, Divan Grubu'ndaki tüm otellerin satış faaliyetlerinin planlanması, geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olacak.
25 yıllık kariyeri boyunca, İzmir ve İstanbul başta olmak üzere birçok otelde çeşitli kademelerde yönetici olarak görev alan Deniz Dikkaya, son olarak uluslararası oteller zinciri olan bir markanın Kalamış Marina tesisinde satış ve pazarlama direktörü olarak görev yapıyordu.

Özel Belgeli Oteller Derneği'nin kurucuları arasında da yer alan Deniz Dikkaya, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Komite Başkanlığı ve Ortadoğu Turizm ve Otelciler Derneği'nin Genel Sekreterlik görevlerinde bulundu. Dikkaya'nın ayrıca çeşitli turizm sivil toplum kuruluşlarında sorumlulukları bulunuyor.

Deniz Dikkaya, sektörün tanıtımına ve gelişimine katkıda bulunmak amacıyla özel bir TV kanalında, "Maksat Turizm" adlı sektör programını da hazırlayıp sunuyor. Evli ve bir çocuk babası olan Dikkaya, iyi seviyede İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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