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Divan Otelleri The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülü'nü aldı

Divan Otelleri, yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde zincir otel sektöründe lider marka seçildi.

10.01.2020 16:30 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:30Divan Otelleri The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülü'nü aldı
Divan Otelleri, yıl içinde itibarını en çok artıran marka ve paydaşlarını ödüllendiren "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde zincir otel sektöründe lider marka seçildi.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Divan Otelleri, Marketing Türkiye dergisinin Akademetre iş birliğiyle bu yıl 6'ncısını gerçekleştirdiği "The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde, zincir oteller sıralamasında ilk sırada yer aldı.
İtibarını en çok artıran markaların ve paydaşlarının ödüllendirildiği organizasyonda, Divan Otelleri, sektöründe lider oldu.
Yüz yüze anket yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada Divan Otelleri, marka bilinirliği, yakından tanınması, güven, farklılık, tavsiye edilme, ticari faaliyetlerini destekleme, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin beğenilmesi, iletişim ve reklam faaliyetlerinin beğenilmesi ile genel beğeni gibi kriterlerde değerlendirilerek "Yılın En İtibarlı Zincir Oteli" markası seçildi.
"Yılın En İtibarlı Zincir Oteli" ödülü, 9 Ocak Perşembe akşamı Raffles İstanbul'da düzenlenen törende Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk'a ödülü takdim edildi.

Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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