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Divan Pastaneleri, yenilenen ürünleri ile bayrama hazır

Divan Pastaneleri'nin yenilenen tatları, bayramlarda hediye arayışına girenlere zengin alternatifler sunacak.

22.07.2019 10:59 Divan Pastaneleri, yenilenen ürünleri ile bayrama hazır
Divan Pastaneleri'nin yenilenen tatları, bayramlarda hediye arayışına girenlere zengin alternatifler sunacak.
Divan Pastaneleri'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çikolata ve lokumları, yenilenen tatları ve birbirinden şık hediyelik kutuları ile şirket bayram hazırlıklarını sürdürüyor.
Şık tasarımlı kutularıyla dikkat çeken Divan'ın yenilenen tatları, bayramlarda hediye arayışına girenlere zengin alternatifler sunuyor.
Her zevke ve damağa uygun ürünlerini tüketiciye sunan Divan, bayramda paylaşmanın neşesini taşıyan paketleriyle en şık hediyelerden biri olmaya hazırlanıyor.
Divan, "www.divanpastaneleri.com.tr" aracılığıyla Ankara, İstanbul ve Bodrum'dan kolaylıkla verilebilen çikolata, lokum, pasta ve hediyelik ürün siparişlerini tatlı severlerle buluşturuyor.
Kaynak: AA
İstanbul, Ankara, Bodrum, Ekonomi

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