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DİVAPAN standına yoğun ilgi

Düzce'nin en önemli firmaları arasında yer alan DİVAPAN TÜYAP'ta düzenlenen İntermob fuarına katıldı.

19.10.2019 12:28DİVAPAN standına yoğun ilgi
Düzce'nin en önemli firmaları arasında yer alan DİVAPAN TÜYAP'ta düzenlenen İntermob fuarına katıldı. Stant büyük ilgi gördü.

Düzce'nin önemli ihracat firmaları arasında yer alan DİVAPAN, 20 yılı aşkın süredir katıldığı ve İstanbul TÜYAP'ta düzenlenen Mobilya Yan Sanayi ve Aksesuarlarının yer aldığı İnretmob fuarına katıldı.

DİVAPAN Fabrika Genel Müdürü Muzaffer Aydemir, fuarda kendi ürünlerini sektörün tüm tedarikçilerine ve üreticilerine tanıtmaktan gurur duyduklarını belirterek "Fuar iyi geçti. Yurtdışı müşterilerle ihracat için görüşmeler, yeni renkler için seçim yapıldı" dedi.

MDF ve MDF-lam üretimi yapan köklü sanayi kuruluşlarından Divapan Entegre standını ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilere ürünlerle ilgili bilgiler verildi. - DÜZCE

Murat Erat, İstanbul, İhracat, Düzce, Güncel

Kaynak: İHA

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