Divriği'de CHP'nin Eğilim Yoklaması İçin Tek Aday Kaldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 18:00



28 Kasım 2018 Çarşamba 18:00

Sivas'ın Divriği ilçesinde CHP'den belediye başkanlığı için aday adaylığını açıklayan 6 kişiden 5'i, partinin ilçe teşkilatındaki mevcut üye yapısını gerekçe göstererek eğilim yoklamasına katılmama kararı aldı.Divriği'de 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, mevcut belediye başkanı Hakan Gök'ün yanı sıra Adalet İnce, Celal Kaymaz, Hüseyin Şahin, Şahin Küçük ve Zeynel Yayla CHP'den belediye başkan aday adaylığını açıkladı.CHP Genel Merkezi tarafından adaylara 2 Aralık Pazar günü eğilim yoklaması yapılacağı bildirildi. Bunun üzerine partinin genel merkezine 22 Kasım'da ortak dilekçeyle başvuran aday adaylarından İnce, Kaymaz, Şahin, Küçük ve Yayla, "tek taraflı üye yapısından sağlıklı sonuç elde edilemeyeceği" gerekçesiyle eğilim yoklamasına katılmayacaklarını açıkladı.Hakan Gök dışındaki 5 adayın katılmayacaklarını açıklamasının ardından Divriği'de 2 Aralık Pazar günü eğilim yoklaması yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor.CHP İl Başkanı Ahmet Turan Temel, yaptığı açıklamada, CHP Parti Meclisi'nin (PM) Divriği ile ilgili eğilim yoklaması kararı aldığını aktararak, "Divriği'de seçimi 3 bin 400 oyla aldık. Bin 240 üyemiz var. Belirleyici bir sayı. Arkadaşlar buna (eğilim yoklamasına) karşı çıkıyorlar ve kendilerinin kazanacağını düşünerek atama istiyorlar. Arkadaşların hırsı, partiyi komik duruma düşürüyor." dedi.Eğilim yoklamasına katılmayacağını açıklayan aday adaylarından Hüseyin Şahin de 35 yıldır siyasetin içinde olduğunu, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunduğunu ve parti teşkilatlarından geldiğini dile getirdi.Divriği'de parti teşkilatında çok ciddi sıkıntılar olduğunu iddia eden Şahin, "Çok ciddi üye sıkıntıları var. Hep yandaş, eş, dost üyeler. Yıllardır bu böyle gidiyor, bir şirket halinde. Üyelik makbuzları kesilmiş ama üyelikleri yapılmamış. Eğilim yoklaması istemelerinin tek nedeni, yandaş üyeler." ifadelerini kullandı.Şahin, vatandaşlarla, esnafla konuşulup adayın belirlenmesi gerektiğini savundu.