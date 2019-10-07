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Divriği kalesinin girişindeki mağaranın içerisinden yükselen ağaç dikkat çekiyor

Divriği kalesinin girişindeki mağaranın içerisinden yükselen ağaç dikkat çekiyor Divriği Kalesi havadan görüntülendi -Kökleri mağaranın içerisinde, görenler bir daha bakıyor SİVAS - Sivas'ta tarihi Divriği kalesi girişinde mağara içerisinde büyüyen ağaç görenleri hayrete düşürüyor.

07.10.2019 13:08
Divriği kalesinin girişindeki mağaranın içerisinden yükselen ağaç dikkat çekiyor
Divriği Kalesi havadan görüntülendi
-Kökleri mağaranın içerisinde, görenler bir daha bakıyor

SİVAS - Sivas'ta tarihi Divriği kalesi girişinde mağara içerisinde büyüyen ağaç görenleri hayrete düşürüyor.
Sivas'ın Divriği ilçesinde bulunan Divriği kalesi tarihi özellikleri kadar girişindeki mağarada büyüyen ağaçla da dikkat çekiyor. Kalenin günümüzde kullanılan girişi, bir inanın sığabileceği küçüklükteki bir mağara girişi. Girişin ardında ise geniş bir mağara ve kaleye açılan mağaranın çıkışı bulunuyor. Mağaranın hemen çıkış kısmında kökleri mağarada bulunan dalları ise kaleye uzanan ağaç dikkat çekiyor. Kalenin ziyaretçileri ilk olarak bu ağaçla karşılaşıyor. Dışarıdan bakıldığında ise ağacın yaprakları kaleden mağaraya olan girişi kamufle ediyor.
Divriği kalesinin girişindeki mağaranın içerisinden yükselen ağaç dikkat çekiyor

Divriği, Sivas, Genel

Kaynak: İHA

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