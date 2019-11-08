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Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi

Diyarbakır'da tartıştığı babasını boğazını keserek öldüren zanlı, babasının cansız bedeninin başında 3 saat bekledikten sonra polise giderek teslim oldu. Talihsiz babanın cenazesi morga kaldırılırken, katil sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

08.11.2019 16:21 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:03

'da Şiyar B. (21), tartıştığı babası inşaat işçisi Mehmet Fesih B'yi (49) boğazını keserek, öldürdü. Şiyar B'nin, babasının cansız bedeni başında 3 saat bekledikten sonra polise gidip, teslim olduğu öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde, merkez Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Şiyar B, iddiaya göre, 10 gün önce evi terk edip, Adana'ya kaçtı. İnşaat işçisi, 3 çocuk babası Mehmet Fesih B, dün oğlunu Adana'dan alıp, tekrar eve getirdi. Mehmet Fesih B, eşi ve diğer 2 çocuğu evde yokken, Şiyar B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

BABASININ BOĞAZINI KESTİ

Tartışma sonrası Mehmet Fesih B, uyumak için odasına geçerken, oğlu ise salonda kaldı. Şiyar B, bir süre sonra uyuduğundan emin olduğu babasının boğazını, mutfaktan aldığı bıçakla kesti. Babasının öldüğünü anlayan Şiyar B, başında 3 saat bekledikten sonra polise giderek teslim oldu. Şiyar B'nin, babasını öldürdüğünü söylemesi üzerine polis ekipleri, eve gitti. Mehmet Fesih B'nin cansız bedeniyle karşılaşan ekipler, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Mehmet Fesih B'nin cesedi ise otopsi için hastane morguna götürüldü. Şiyar B'nin emniyette sorgulandığı belirtildi.

Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi

Diyarbakır, 3. Sayfa

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (3)
AÇIKÇASI: HANİ DERLER YA HERŞEYİN HAYIRLISIÇOK İNANIRIM
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ADINI YAZ Y: Nasıl ya bir evlat babasına olan saygısından karşı gelmezken nasıl öldürür. bu kadar kolay oldu insan canına kıymak . . senelerdir inşaat işçisi olarak ağır işde çalışsın çocukları için . . eğer bir insanla tartılışınca konuşup anlaşmak varken heleki zor koşullarla çalışıp büyüttüğü evladı tarafından . . . böyle bir sonu hiç bir baba haketmiyor . ikisinede yazık olmuş. . . .
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FERMANDAR: Yazik olmus hastalik işte yoksa babani kim karsi çikar allah rahmet etsin
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