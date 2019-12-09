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Diyabet eğitimi düzenlendi

Tedavi gören ve takipleri devam eden Diyabetik hasta ve hasta yakınlarına yönelik Diyabet Eğitimi düzenlendi.

09.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:27Diyabet eğitimi düzenlendi
Tedavi gören ve takipleri devam eden Diyabetik hasta ve hasta yakınlarına yönelik Diyabet Eğitimi düzenlendi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda düzenlenen ve üç gün süren eğitimde diyabet hastalarına, eğitimden sonra diploma verildi.

Birinci gün, Endokrin Uzmanı Dr. Lezzan Keskin tarafından "Diyabette genel bilgiler, diyabetin akut komplikasyonları", Nefroloji Uzmanı Dr. İrem Pembegül tarafından "Diyabetin böbrekler üzerindeki etkileri", Geriatri Uzmanı Dr. Funda Datlı Yakaryılmaz "Yaşlılıkta diyabet", Diyabet Eğitim Hemşiresi Seher Kiraz Erdal tarafından "İnsülin tedavisi" ve

Diyabet Eğitim Hemşiresi Sevim Çeliktarafından "Ayak bakım" konularında bilgi sundular.

İkinci gün ise, Endokrin Uzmanı Dr. Mehmet Sait Koç tarafından "Diyabet nedir",

Diyabet Eğitim Hemşiresi Göknur Özdemir tarafından "Hipoglisemi", Diyetisyen Ömer Boyraz tarafından "Diyabette sağlıklı beslenme" ve Fizyoterapist Furkan ARPACI tarafından "Diyabette egzersiz ve diyabetle yaşam" konularında eğitim verildi.

Üçüncü gün de, Dahiliye Uzmanı Dr. Sevcan Dinçer tarafından "Diyabette kullanılan oral ilaçlar", Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Ersin Ersan Demirel tarafından "Diyabetin kronik komplikasyonlarından göz üzerindeki etkisi", Nöroloji Uzmanı Dr. Mehdi Akıncı tarafından "Diyabetin kronik komplikasyonlarından sinirler üzerindeki etkisi" ve Kardiyoloji Uzmanı Dr. İbrahim Aktaş tarafından "Diyabetin kalp-damar sistemi üzerine etkisi" konularında eğitim verildi.

Diyabet okulu adı altında düzenlen eğitime sonunda hastane yöneticilerinin de katıldığı diploma töreni düzenlendi. 16 hastaya "diyabet okulu diploması" verildi.

Eğitimlerin daha sonraki aylarda periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.

Bu arada, 34. Diyabet Okulu Eğitimi ise, 22-23 Ocak 2020 tarihinde saat: 10.00'da yapılacak.

Bilgi için 444 56 34 - 1747 numaralı telefondan ya da Endokrin Polikliniği Diyabet Okulu Biriminden bilgi alınabileceği kaydedildi. - MALATYA

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Güncel

Kaynak: İHA

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