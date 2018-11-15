Düzce
'de Diyabet Haftası etkinlikleri kapsamında "Çocukluk
Çağı ve Erişkin Diyabeti" başlıklı program düzenlendi.
Düzce Atatürk
Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe konuşan Düzce İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İbrahim Özcan
, günümüzde 10 kişiden birinin diyabet hastası olduğunu ancak bunların bir kısmının hastalığın farkında olmadığını belirtti.
Hastalığın ciddiye alınması ve bu hastalığın düşman olarak değil, başa çıkabilecek bir arkadaş olarak kabul edilmesi gerektiğine işaret eden Özcan, önlem alınmaması durumunda hastalığın, diğer organları da etkileyerek hayati bir risk oluşturacağını vurgulayarak diyabet hakkında farkındalığın oluşturulmasında katkısı olan herkese teşekkür etti. Düzce Üniversitesi
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Çocuk Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Profesörü Dr. İlknur Arslanoğlu ise diyabeti insülin eksikliği veya etkisizliği şeklinde tanımlayarak, çocuklarda yüzde 90 oranında Tip 1, yüzde 5-10 oranında da Tip 2 diyabet görüldüğünü dile getirdi.
Hastalıkta, sürekli susama hissi, ağız kuruluğu, her zamankinden çok su içme, sık ve bol miktarda idrar yapma, gece altını ıslatma gibi belirtilerin olduğunu vurgulayan Araslanoğlu, Tip 1 diyabetinin nedenleri arasında; genetik yatkınlık, bazı enfeksiyon hastalıkları, çevresel faktörler gibi etkenlerin yer aldığını söyledi.
Çocukluk,Düzce
15 Kasım 2018 Perşembe 17:31