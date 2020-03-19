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Diyabet hastalarına 'koronavirüs' uyarısı

KLİNİK Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz, diyabet hastalarının koronavirüse (Covid-19) karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

19.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:16
Diyabet hastalarına 'koronavirüs' uyarısı

KLİNİK Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Araz, diyabet hastalarının koronavirüse (Covid-19) karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Araz, yaptığı yazılı açıklamasında, diyabet hastalarının koronavirüs salgınından koruma önlemlerini daha da dikkatli uygulamaları gerektiğini bildirdi. Prof. Dr.  Araz, "Kalp hastalığı, özellikle kalp yetersizliği olan diyabetli hastalar, kronik böbrek hastalığı olan diyabetli hastalar ve diyabet süresi 10 yılın üzerinde olan özellikle 35 yaş üzeri Tip 1, 50 yaş üzeri Tip 2 diyabetli hastalar dikkati olması gerekir. Morbid obez olarak tanımladığımız beden kitle indeksi 40'ın üzerinde olan aşırı şişman, kortizol fazlalığı olan, böbreküstü bezi yetersizliği olan hastalar koronavirus enfeksiyon riskinin artabileceği diğer öncelikli endokrinolojik hasta gruplarıdır. Kronik hastalık olarak tanımlanmakla birlikte tedavi ile hormon düzeyleri kontrol altında olan tiroid, hipofiz hastaları gibi hastalarımız hepimiz için geçerli olan koruyucu sağlık önlemlerini alarak günlük hayatlarına devam edebilirler" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Araz, ayrıca 18 yaş üstündeki diyabetli hastaların zatürreye yakalanma riskinin aynı yaş grubundaki sağlıklı kişilere göre 3 kat yüksek olduğunu belirterek, diyabetli hastalara influenza ve zatürre aşılarının rutin olarak önerildiğini kaydetti.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Sağlık

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