Diyabet hastalarına "yanınızda ayna taşıyın" önerisi

SERVET TÜMER - Avrupa Yara Derneği (EWMA) Türkiye Temsilcisi Prof. Dr. Hakan Uncu, diyabet hastalarına, yerden ayağa batan küçük parçaların mikroorganizmalar için giriş kapısı oluşturduğu ve bunun tehlikeli sonuçları olabileceği uyarısında bulunarak, ayak tabanlarını kontrol etmeleri için yanlarında ayna taşımalarını önerdi.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uncu, 14. Ulusal Yara Kongresi'ne katılmak için geldiği Antalya 'da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayak sağlığının önemini vurgulamak için "Ayağına İyi Bak" kampanyası başlattıklarını söyledi.Ayak sağlığında en önemli konulardan birinin diyabetik yaralar olduğuna işaret eden Uncu, diyabet hastalarının his problemi olduğunu, ayaklarını hissetmeyebildiklerini dile getirdi.Kumsalda ya da başka bir yerde yürürken ayağa çivi ya da cisim batması sonucu yaralar oluştuğuna değinen Uncu, nokta kadar bir enfeksiyon girişinin, hastaların yüzde 25'inde bacak kaybına ve yüzde 25'inin de hayatını yitirmesine neden olduğunu ifade etti.Özellikle diyabetik hastaların evde bile çıplak ayakla gezmemesi gerektiğine dikkati çeken Uncu, "Diyabetli hastalarda halıdan, yerden ayağa cam parçası, kıymık battığı zaman mikroorganizmalar için giriş kapısı oluşuyor. Buradan bütün bacağa yayılabiliyor ve bacağın ya da hayatın kaybıyla sonlanabiliyor." diye konuştu.Bu hastaların, ayakkabı giyerken de içinde herhangi cisim olup olmadığına dikkat etmesi gerektiğini anlatan Uncu, küçük bir yabancı cismin bir yaranın başlangıç noktası olabileceğini söyledi.Diyabetli hastalara "ayna" önerisiUncu, bu hastaların ayaklarını ısıtmak için de bazen tehlikeli işlemler yapabildiğini dile getirdi.Kendi kullandığı aracın radyatörüne ayağını dayayıp uyuyakalan ve uyandığında ayağında çok ciddi yara oluşan hastası bulunduğunu belirten Uncu, bazı kişilerin de ayaklarına sıcak su torbası ya da tuğla koyduğunu, bunların da ciddi durumlara yol açtığını bildirdi.Diyabet hastalarına bu tür uygulamalardan kaçınmaları uyarısında bulunan Uncu, şu ifadeleri kullandı:"Ayakkabıları dar olmamalı. Her zaman dikkatli olmalılar. Diyabet hastalarının yanında her zaman bir aynası olmalı. Bu aynayı da her defasında ayağının tabanını kontrol etmek için kullanmalı. Ayağına bir şey batıp batmadığına bakmalı. Türkiye'de 40 kişiden en az 5'i diyabetli ve en az birinin de ayağında yara var. 2025'te öngörülen diyabetli oranı yüzde 20'lere çıkacak. 2025'te nüfusumuz 100 milyona çıkarsa, 20 milyonunun diyabetli olması öngörülüyor. Böylesine ciddi bir sorunun önemini vurgulamak için 'Ayağına İyi Bak' diyoruz.""Yara oluştuğunda zaman kaybedilmeden doğru merkeze başvurulmalı"Modern yara tedavi modelleri olduğunu belirten Uncu, şunları kaydetti:"Ayağında yara oluşan hastalar zaman kaybetmeden doğru merkeze başvurmalı. Doğru merkez ve erken başvuruyla bacağın kesilme ihtimali yüzde 85 azaltılabilir. Ayrıca yaraya kendileri ya da eşleri tarafından müdahale edilmemeli. Maalesef halkımız, tırnak makasıyla, jiletle, bıçakla küçük bir yaraya müdahale ederek, kremler sürerek işi içinden çıkılmaz hale getiriyor. Tedavi edilebilecek bir yara, bu tür işlemler nedeniyle daha büyük sorunlara neden olabiliyor."Uncu, diyabetin, sağlıksız beslenen ve hareketsiz yaşam sürenler ile obezlerde daha yaygın görüldüğünü sözlerine ekledi.