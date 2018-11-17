Diyabet Hastalığına Dikkat Çekmek Yürüdüler

Bursa
'da özel bir hastanenin çalışanları ve hastalar, diyabete dikkat çekmek için yürüyüş yaptı. Atatürk Caddesi
'ndeki Atatürk anıtı önünde toplanan Özel Hayat Hastanesinin çalışanları ile bazı hastalar, "Diyabet Haftası" dolayısıyla "Diyabet İçin Farkındalık Yürüyüşü" düzenledi.
Buradan İnönü ve Cumhuriyet caddeleri güzergahından Zafer Plaza'ya kadar bando eşliğinde yürüyen grup, "Siz yürüdükçe diyabet uzaklaşır", "Hoş geldin hareket, elveda diyabet" yazılı dövizler taşıdı, yeşil elma ve diyabet konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı.
Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Özkul
, grup adına yaptığı açıklamada, yürüyüş ile Sağlık Bakanlığının düzenlediği "Her gün 10 bin adım" projesine destek verdiklerini söyledi.
Diyabet hastalığını önlemek ve kontrol altına almanın önemini vurgulayan Özkul, "Ülkemizde önemli oranda hastalık yükü oluşturan bulaşıcı olmayan hastalıklar arasında diyabet ve komplikasyonları önemli bir yer tutmakta olup müdahale edilmezse değişen yaşam tarzları sebebiyle bu yükün yakın gelecekte hızla artması beklenmektedir." diye konuştu.
Mustafa Kemal Atatürk,Bursa
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:33