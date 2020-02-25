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Diyabet hastası sürücü kaza şokuyla yolcu koltuğunda oturup bekledi

Karaman'da diyabet hastası olduğu öğrenilen sürücü, kaza yaptıktan sonra bir süre otomobilinin içinde oturarak bekledi.

25.02.2020 12:17 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:17Diyabet hastası sürücü kaza şokuyla yolcu koltuğunda oturup bekledi
'da diyabet hastası olduğu öğrenilen sürücü, kaza yaptıktan sonra bir süre otomobilinin içinde oturarak bekledi.

Kaza, Piri Reis Mahallesi Ereğli yolu üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. yönetimindeki 42 ENY 40 plakalı otomobil ile A.U. idaresindeki 70 FC 651 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı bulunmaması nedeniyle bir süre sonra kaza yerinden ayrıldı. Kazanın şokunu yaşayan diyabet hastası otomobil sürücüsü ise trafik ekibinin kazayla ilgili inceleme yapması sırasında aracının yolcu kısmında oturarak bekledi. Kısa süreliğine trafiğe kapanan kavşak araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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