Diyabet pankreas kanserinin habercisi olabilir

Prof. Dr. Onur Yaprak, "Pankreas kanseri belirtileri sinsi seyreder. Şişkinlik, sırta vuran ağrı, kilo kaybı, yeni ortaya çıkmış bir diyabet bu konuda uyanık olmamızı gerektiren şikayetlerdir" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Organ Nakli Bölümü'nden Prof. Dr. Onur Yaprak, sinsi seyreden pankreas kanserine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Yaprak, karın üst boşluğunda mide arkasında yer alan ortalama 15-20 cm uzunluğunda ve 70 gram ağırlığında bir organ olan pankreasın işlevine ilişkin "Temel görevi yiyeceklerle beraber aldığımız karbonhidrat, protein ve yağların sindirimi için enzimler ile insülin, glukagon, somatostatin gibi hormonları salgılamaktır. Pankreasın yetmezliğinde beslenme ve sindirim sistemi problemleri ile beraber diyabet ortaya çıkar" diye konuştu.

GEÇ BELİRTİ VERİYOR

Prof. Dr. Yaprak, pankreas kanseri konusunda uyanık olunmasına dikkat çekerek şu bilgileri verdi: "Kanser türleri içinde görülme sıklığı olarak pankreasta gelişen kanserler 10'uncu sırada yer alır. Ancak kanserden ölüm nedenleri arasında 5'inci sırada bulunuyor. Bu oran hastalığın ne kadar kötü seyirli olduğunu ifade ediyor. Son derece sinsi seyrettiği ve geç belirti verdiği için tanı konulduğunda ancak hastaların yüzde 20'si ameliyat edilebilir halde oluyor."

MİDE ŞİKAYETLERİNE DİKKAT

Prof. Dr. Yaprak, pankreas kanserine zemin hazırlayan risk faktörlerini ise şöyle sıraladı: "Sigara ve alkol kullanımı, ileri yaş, diyabet, kronik pankreas iltihabı, yüksek ısıda pişmiş yağlı etten zengin ve fastfood tarzında beslenme, işlenmiş nitrit içeren etler, genetik ve ailesel yatkınlık, sayılabilir. Tüm pankreas kanserlerinde genetik ve ailesel faktörlerin etkisi yüzde 10'dur. Pankreas kanseri belirtileri sinsi seyreder. Mide şikayetleri ile karışabilir. Şişkinlik, sırta vuran ağrı, kilo kaybı, idrar renginin koyulaşması, yeni ortaya çıkmış bir diyabet bu konuda uyanık olmamızı gerektiren şikayetlerdir."

(İHA)

Kaynak: İHA