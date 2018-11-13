Diyabet-spor İlişkisi Hastalara Web Sitesiyle Anlatılacak

Düzce Üniversitesi
(DÜ) akademisyenleri tarafından, diyabet hastalarının spor ve diyabet hakkında bilinçlendirilmesi amacıyla web sitesi kuruldu.
DÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Diyabet Merkezi tarafından, web tabanlı diyabet eğitim sitesi projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Yaklaşık 25 diyabetli çocuk ve ailesinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, özel olarak hazırlanan web sitesinin içeriği ve kullanımı hakkında bilgi verildi.
DÜ Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur Arslanoğlu, programda yaptığı konuşmada, web sitesinin amacının, sağlıklı spor, diyabet nedeniyle sporda oluşabilecek komplikasyonları önlemek ve diyabet yönünden sağlığa katkısını bilimsel bilgiler ışığında vermek olduğunu söyledi.
Web sitesine akıllı telefon ya da bilgisayarlardan erişilebileceğini aktaran Arslanoğlu, şunları kaydetti:
"Günümüzde web bazlı diyabet uzaktan eğitim örnekleri var ancak diyabet ve spor konusunda örnekleri yok. Spor, diyabet eğitiminin eksik kalan bir parçası. Kapsamlı diyabet-spor eğitiminin eksikliğinin hissedildiğini düşünüyorum. Hala bazı hekimler, diyabetlilerin spor yapmaması gerektiğini savunurken, biz tam tersi bu konuda teşvik edici olmaya çalışıyoruz."
Arslanoğlu, güzel bir çalışma olduğunu belirterek, "Bu web sitesinin tanıtımı ve eğitimi vesilesiyle çocuklarımız ve ailelerimizle bir araya gelerek merak ettikleri konularda soru sormalarına imkan sunuyor ve motive etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.
Merkezde tedavisi devam eden 10-18 yaş arası diyabet hastalar, kullanıcı adı ve şifre aracılığıyla girecekleri "diyabet.unibim.net" sitesinden, spor ve diyabet konusunda eğitim amaçlı hazırlanan çeşitli dosya ve videolara ulaşabilecek.
Düzce Üniversitesi