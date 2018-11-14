Diyabete Dikkat Çekmek İçin Yürüdüler

AK Parti Düzce
Kadın Kolları üyeleri, 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla yürüyüş düzenledi.
Cedidiye Meydanı'ndan başlayan yürüyüşte, AK Parti Düzce İl Başkanlığı Kadın Kolları üyeleri, ellerindeki 'Hareketli ol, diyabet olma', 'Doğru beslen, diyabeti yen' yazılı pankartlarla Anıtpark Meydanı'na yürüdü.
AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Güler Güneş, gazetecilere yaptığı açıklamada, diyabete dikkat çekmek adına yürüyüş düzenlediklerini ifade etti.
Güneş, diyabet hakkında toplumu bilinçlendirmek istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Toplumun bilinçlenmesi, daha bilinçli bireyler yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Diyabet, zamanında iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabilmektedir. Uluslararası Diyabet Federasyonu
2017 verilerine göre dünyada 425 milyon yetişkin diyabet hastası bulunmaktadır. Bu demektir ki, her 11 kişiden bir tanesi diyabet hastasıdır. 2 diyabetli yetişkinden 1 tanesi ise teşhis konulmamış diyabetlidir."
Kadın Kolları üyeleri ve yürüyüşe destek veren partililer daha sonra balon uçurdu.
Düzce,Ak Parti
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:37